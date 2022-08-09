Біля кордону з Білоруссю знайшли схрон росіян зі зброєю та одягом

Поблизу кордону з Білоруссю прикордонники спільно з Національною поліцією, вибухотехніками та кінологами виявили схрон зброї, що залишили окупанти.

Джерело: ДПСУ

Деталі: У ящику знайшли понад 1600 набоїв, протитанкові гранати, підствольний гранатомет та протитанкові міни з підривниками.

Окрім боєприпасів, у сховку був одяг військовослужбовців ЗС РФ.

Після перевірки зброї та боєприпасів на придатність їх передадуть на потреби ЗСУ.