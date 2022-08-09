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Біля кордону з Білоруссю знайшли схрон росіян зі зброєю та одягом

Роман ПетренкоВівторок, 9 серпня 2022, 18:57
усі фото дпсу

Поблизу кордону з Білоруссю прикордонники спільно з Національною поліцією, вибухотехніками та кінологами виявили схрон зброї, що залишили окупанти.

Джерело: ДПСУ

Деталі: У ящику знайшли понад 1600 набоїв, протитанкові гранати, підствольний гранатомет та протитанкові міни з підривниками. 

Окрім боєприпасів, у сховку був одяг військовослужбовців ЗС РФ.

Після перевірки зброї та боєприпасів на придатність їх передадуть на потреби ЗСУ.

 
 

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Теми: Прикордонна службаполіціязброякордон
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