Біля кордону з Білоруссю знайшли схрон росіян зі зброєю та одягом
Вівторок, 9 серпня 2022, 18:57
Поблизу кордону з Білоруссю прикордонники спільно з Національною поліцією, вибухотехніками та кінологами виявили схрон зброї, що залишили окупанти.
Джерело: ДПСУ
Деталі: У ящику знайшли понад 1600 набоїв, протитанкові гранати, підствольний гранатомет та протитанкові міни з підривниками.
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Окрім боєприпасів, у сховку був одяг військовослужбовців ЗС РФ.
Після перевірки зброї та боєприпасів на придатність їх передадуть на потреби ЗСУ.
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