Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міноборони Грузії заперечило передачу Росії даних про грузинів, що воюють в Україні

"Європейська правда"Вівторок, 9 серпня 2022, 20:09

Міністерство оборони Грузії у вівторок заперечило дані грузинського телеканалу "Мтаварі", який у своєму розслідуванні заявив, що відомство могло передати Росії дані про грузинів, які зараз воюють в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційну заяву грузинського Міноборони.

Сюжет "Мтаварі" відомство називає "абсурдною і цілеспрямовано поширеною дезінформацією", яка "має на меті ввести громадськість в оману, дискредитувати урядові структури і втілити вузькопартійні інтереси".

Реклама:

Міноборони Грузії стверджує, що особова справа колишнього грузинського військовослужбовця Міхеїла Камхадзе, який фігурує в сюжеті "Мтаварі", була передана до відповідного районного комісаріату.

"Таким чином, особові справи офіцерів резерву не можуть потрапити за межі відомства. Відповідні служби встановлять, чи є показані у ЗМІ документи справді особовою справою і де саме в Україні вони були знайдені", – йдеться в повідомленні.

Міноборони Грузії також поскаржилось, що "Мтаварі" не дочекався відповіді на запит, який направив до міністерства і "вирішив поширити дезінформацію, що вказує, що вони хотіли втілити вузькопартійні інтереси за рахунок грузинських військових".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, грузинський опозиційний телеканал "Мтаварі" у понеділок увечері випустив розслідування, в якому стверджує, що міністерство оборони Грузії могло надати Росії інформацію про колишніх військових, які воюють в Україні проти російських окупантів.

Точно невідомо, скільки добровольців із Грузії воює в Україні проти Росії, але їхня кількість оцінюється сотнями. Зокрема, вони воюють у "Грузинському легіоні", батальйоні "Азов", Інтернаціональному легіоні тощо.

Як відомо, в березні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав свого грузинського колегу Іраклі Гарібашвілі дозволити виліт в Україну добровольців із Грузії.

У червні Гарібашвілі потрапив у скандал, коли назвав грузинських добровольців, які вирушили в Україну воювати проти Росії, "найнятими волонтерами", і заявив, що Київ начебто вимагав відпустити їх.

Теми: ГрузіяРосіяУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Грузія
Роль грузинсьĸого "десанту" у нашій спільній боротьбі за свободу 
Грузія таки пустила 6 громадян України, яких росіяни вивезли з Херсонщини
На кордоні з Грузією застрягли українці, яких силою вивезли в Росію: МЗС вивчає ситуацію
Останні новини
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:25
Китайські фірми використовують Малайзію для збірки висококласних чипів – ЗМІ
13:13
доповненоЗалужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
Усі новини...
Реклама: