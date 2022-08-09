Окупанти зібралися "приєднати" території Миколаївщини до Херсонщини
Вівторок, 9 серпня 2022, 20:44
Сепаратистка Катерина Губарєва заявила про намір Росії об'єднати захоплені території Миколаївської та Херсонської областей України.
Джерело: ТАCС із посиланням на Катерину Губарєву, яку окупанти називають "заступницею голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області"
Деталі: Губарєва, яка у 2014 році кілька місяців очолювала так зване "МЗС ДНР", заявила про плани "приєднати" до Херсонської області захоплені частини сусідньої Миколаївської області, "щоб можна було там і пенсії платити, і соціальні виплати, і забезпечувати мобільним зв'язком".
Раніше окупаційна влада заявляла про намір провести псевдореферендуми у захоплених частинах Херсонської та Запорізької областей України.
ВІДЕО ДНЯ