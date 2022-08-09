США виділяють $89 млн на допомогу в розмінуванні України

Державний департамент США схвалив виділення 89 мільйонів доларів на підтримку розмінування українських територій.

Про це під час брифінгу у вівторок повідомив представник Держдепу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Кошти підуть на фінансування 100 груп саперів, які працюватимуть "у районах, де є найбільша кількість забруднення" протягом наступного року, а також забезпечення їх необхідним обладнанням.

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Представник Держдепу США не уточнив, де відбуватимуться навчання, але сказав, що "це буде територія, яка максимально полегшить українським державним службовцям і саперам проходження навчання якомога ефективніше та повернення туди, де вони були".

"Ми знаємо, що Росія використовує купу різних типів касетних боєприпасів… Це жахливе використання саморобних вибухових пристроїв російськими військами нагадує тактику ІДІЛ у Сирії", – зазначив посадовець.

За оцінками США, 160 тисяч квадратних кілометрів території України – тобто приблизно чверть – "можуть бути забруднені протипіхотними мінами та боєприпасами, що не розірвалися". Але точні масштаби визначити важко, оскільки війна триває.

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"Я думаю, можна з упевненістю сказати, що це виклик, який постане перед Україною на десятиліття", – підсумував представник американського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляла в понеділок британська розвідка, Росія використовує протипіхотні "міни-метелики" для захисту та стримування свободи пересування вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі, які можуть завдати значних втрат як серед військових, так і серед місцевого цивільного населення.