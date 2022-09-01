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ЗМІ: Зеленські заборонили здавати росіянам свою віллу в Італії

Анастасія КалатурЧетвер, 1 вересня 2022, 01:41
ФОТО: "Слідство.Інфо", 2019 РІК

Віллу Володимира і Олени Зеленських в італійському містечку Форте-дей-Мармі  категорично заборонено здавати росіянам.

Джерело: La Stampa

Деталі: Як зазначається, кілька днів на узбережжі Версилія ходили чутки про те, що, імовірно, російська пара орендувала віллу Вітторія Апуана  у тосканському Форте-дей-Мармі. Газета Il Tirreno поширила новину, що Зеленські  здали свою віллу в Форте-дей-Мармі за 50 тисяч євро на місяць подружжю громадян РФ. Il Tirreno також повідомило, що були відкриті переговори щодо будинку з кількома корейськими туристами, які хотіли орендувати його на серпень за суму від 50 до 70 тисяч євро. Проте торг закінчився патовою ситуацією. Вибір тоді впав на російських орендарів, подружжя, яке наразі живе і працює в Лондоні. Жінка, яку перехопили журналісти місцевої газети біля вілли, відмовилася від коментарів.

Агент з нерухомості Real Estate Forte dei Marmi Villas Клаудіо Сальвіні у La Stampa заперечив це. За його словами, Олена Зеленська  дала компанії мандат на оренду вілли з пунктом  "без росіян". Сальвіні сказав, що "можливо, хтось випадково почув, як хтось говорить російською, і припустив, що в будинку є росіяни. Але я це категорично заперечую. Можливо, вони були гостями, але не тими, хто орендував". Зазначається, що вілла дійсно була здана в оренду парі на літо, але Сальвіні не може сказати, живуть вони в Лондоні, чи ні.

Пряма мова Сальвіні: "Вілла не здавалася росіянам, бо ми маємо ордер від власника, який категорично забороняє нам це робити. Можемо здати будь-кому, аби вони були іншої національності: європейці, американці і так далі".

Нагадаємо:

  • У 2019 році журналісти "Слідство.Інфо" повідомляли, що тоді ще кандидат у президенти Володимир Зеленський має незадекларовану 15-кімнатну віллу в Форте-дей-Мармі. У Зеленського заявили, що за законом він не зобов'язаний декларувати свою італійську віллу.
  • Форте-дей-Мармі відомий в Італії як місце, де хазяйнують росіяни. Десять років тому, коли серед російських багатіїв з’явилася мода купувати нерухомість у цьому містечку, російські медіа називали його "московською провінцією". Зокрема, в італійському місті розташовані будинки Романа Абрамовича, Олега Дерипаски та Михайла Прохорова.

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Теми: ЗеленськийІталіяРосія
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