Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ: Зеленські заборонили здавати росіянам свою віллу в Італії

Анастасія КалатурЧетвер, 1 вересня 2022, 01:41
ЗМІ: Зеленські заборонили здавати росіянам свою віллу в Італії
ФОТО: "Слідство.Інфо", 2019 РІК

Віллу Володимира і Олени Зеленських в італійському містечку Форте-дей-Мармі  категорично заборонено здавати росіянам.

Джерело: La Stampa

Деталі: Як зазначається, кілька днів на узбережжі Версилія ходили чутки про те, що, імовірно, російська пара орендувала віллу Вітторія Апуана  у тосканському Форте-дей-Мармі. Газета Il Tirreno поширила новину, що Зеленські  здали свою віллу в Форте-дей-Мармі за 50 тисяч євро на місяць подружжю громадян РФ. Il Tirreno також повідомило, що були відкриті переговори щодо будинку з кількома корейськими туристами, які хотіли орендувати його на серпень за суму від 50 до 70 тисяч євро. Проте торг закінчився патовою ситуацією. Вибір тоді впав на російських орендарів, подружжя, яке наразі живе і працює в Лондоні. Жінка, яку перехопили журналісти місцевої газети біля вілли, відмовилася від коментарів.

Реклама:

Агент з нерухомості Real Estate Forte dei Marmi Villas Клаудіо Сальвіні у La Stampa заперечив це. За його словами, Олена Зеленська  дала компанії мандат на оренду вілли з пунктом  "без росіян". Сальвіні сказав, що "можливо, хтось випадково почув, як хтось говорить російською, і припустив, що в будинку є росіяни. Але я це категорично заперечую. Можливо, вони були гостями, але не тими, хто орендував". Зазначається, що вілла дійсно була здана в оренду парі на літо, але Сальвіні не може сказати, живуть вони в Лондоні, чи ні.

Пряма мова Сальвіні: "Вілла не здавалася росіянам, бо ми маємо ордер від власника, який категорично забороняє нам це робити. Можемо здати будь-кому, аби вони були іншої національності: європейці, американці і так далі".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • У 2019 році журналісти "Слідство.Інфо" повідомляли, що тоді ще кандидат у президенти Володимир Зеленський має незадекларовану 15-кімнатну віллу в Форте-дей-Мармі. У Зеленського заявили, що за законом він не зобов'язаний декларувати свою італійську віллу.
  • Форте-дей-Мармі відомий в Італії як місце, де хазяйнують росіяни. Десять років тому, коли серед російських багатіїв з’явилася мода купувати нерухомість у цьому містечку, російські медіа називали його "московською провінцією". Зокрема, в італійському місті розташовані будинки Романа Абрамовича, Олега Дерипаски та Михайла Прохорова.

Теми: ЗеленськийІталіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Зеленський
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
Останні новини
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:25
Китайські фірми використовують Малайзію для збірки висококласних чипів – ЗМІ
13:13
доповненоЗалужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
Усі новини...
Реклама: