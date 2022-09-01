ЗМІ: Зеленські заборонили здавати росіянам свою віллу в Італії

Віллу Володимира і Олени Зеленських в італійському містечку Форте-дей-Мармі категорично заборонено здавати росіянам.

Джерело: La Stampa

Деталі: Як зазначається, кілька днів на узбережжі Версилія ходили чутки про те, що, імовірно, російська пара орендувала віллу Вітторія Апуана у тосканському Форте-дей-Мармі. Газета Il Tirreno поширила новину, що Зеленські здали свою віллу в Форте-дей-Мармі за 50 тисяч євро на місяць подружжю громадян РФ. Il Tirreno також повідомило, що були відкриті переговори щодо будинку з кількома корейськими туристами, які хотіли орендувати його на серпень за суму від 50 до 70 тисяч євро. Проте торг закінчився патовою ситуацією. Вибір тоді впав на російських орендарів, подружжя, яке наразі живе і працює в Лондоні. Жінка, яку перехопили журналісти місцевої газети біля вілли, відмовилася від коментарів.

Реклама:

Агент з нерухомості Real Estate Forte dei Marmi Villas Клаудіо Сальвіні у La Stampa заперечив це. За його словами, Олена Зеленська дала компанії мандат на оренду вілли з пунктом "без росіян". Сальвіні сказав, що "можливо, хтось випадково почув, як хтось говорить російською, і припустив, що в будинку є росіяни. Але я це категорично заперечую. Можливо, вони були гостями, але не тими, хто орендував". Зазначається, що вілла дійсно була здана в оренду парі на літо, але Сальвіні не може сказати, живуть вони в Лондоні, чи ні.

Пряма мова Сальвіні: "Вілла не здавалася росіянам, бо ми маємо ордер від власника, який категорично забороняє нам це робити. Можемо здати будь-кому, аби вони були іншої національності: європейці, американці і так далі".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ