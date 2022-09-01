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До приїзду Місії МАГАТЕ окупанти готують на ЗАЕС "масовку" – розвідка

Ольга Глущенко Четвер, 1 вересня 2022, 02:02
ЗАЕС, фото з Telegram Енергоатома

Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що окупанти готують на Запорізькій АЕС "масовку" до приїзду Місії МАГАТЕ.

Джерело: ГУР МО у Telegram

Деталі: Як повідомляє ГУР Міноборони, співробітники станції зазнають нищівних репресій. Частина працівників, яких окупанти вважають недостатньо "благонадійними", зникла. Їхня доля і місцезнаходження невідомі.

За даними ГУР, частина співробітників, які з різних причин погодились на співпрацю з окупантами, та спеціально підготовлена "масовка" мають створити у членів Місії враження повної підтримки місцевими мешканцями дій окупантів.

"Наразі з ними працюють російські технологи для відпрацювання сценарію та створення необхідної для Кремля "картинки", – ідеться в повідомленні.

Дослівно: "У зв’язку з цим закликаємо світову спільноту, всі авторитетні міжнародні організації та уряди сприяти ефективній та об’єктивній роботі Місії МАГАТЕ на ЗАЕС…

Територія станції повинна бути негайно демілітаризована. Після чого буде створено 10-кілометрову зону безпеки та захищений транспортний коридор, яким до ЗАЕС доставлятимуться необхідне обладнання та спеціалісти".

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Теми: ЗАЕСМАГАТЕРосіявійна
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