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Міністри фінансів G7 схвалять план обмежень цін на російську нафту – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 1 вересня 2022, 03:30
Міністри фінансів G7 схвалять план обмежень цін на російську нафту – ЗМІ
Фото: Getty Images

Міністри фінансів країн Великої сімки (G7) під час віртуальної зустрічі в п’ятницю мають намір схвалити план щодо обмеження цін на російську нафту.

Джерело: The Wall Street Journal із посиланнмя на джерела, знайомі з цим питанням

Деталі: Серед ключових моментів, які обговорюються, є ціна, за якою буде встановлено обмеження.

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Чиновники намагаються знайти баланс між обмеженням російських доходів і збереженням стимулів для Росії продавати свою нафту.

За словами осіб, знайомих із планом обмежень цін, він стосуватиметься нафтопродуктів, таких як мазут, ще одного основного російського експорту.

При цьому європейські чиновники сумніваються, що план матиме серйозний вплив на ціни.

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Санкції ЄС щодо страхування та фінансових послуг для російської нафти мають набути чинності 5 грудня. Відповідно до плану обмеження цін, заборона ЄС на страхування буде скасована, що дозволить західним компаніям продовжувати надавати фінансові послуги з транспортування та продажу нафти. Російська нафта буде надходити за межі США і Європи за встановленою ціною.

Проте в G-7 зберігаються важливі розбіжності щодо цієї пропозиції. Офіційні особи мають різні погляди щодо того, скільки країн за межами G-7 повинні погодитися на обмеження ціни, щоб воно працювало.

Оскільки країни G-7 самі намагаються повністю заборонити імпорт російської нафти, план спирається на готовність інших глобальних покупців в Африці, Азії та інших країнах дотримуватися пропозиції щодо обмеження ціни.

Проте підтримка ззовні G-7 невизначена.

Європейські чиновники кажуть, що ЄС також досі бореться з проблемами щодо реалізації плану.

Як зазначає видання, блоку бракує централізованих санкційних повноважень, які є у США, що дозволяє окремим державам-членам заохочувати страхові та банківські компанії залишатися на ринку та не припиняти бізнес через страх порушити правила.

Представники ЄС також кажуть, що в блоці можуть бути складні дискусії щодо погодження внесення змін на заборону страхування, таке рішення мають схвалити всі 27 держав-членів.

Теми: G7нафтацінивійна
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