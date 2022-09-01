Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністри фінансів G7 схвалять план обмежень цін на російську нафту – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 1 вересня 2022, 03:30
Фото: Getty Images

Міністри фінансів країн Великої сімки (G7) під час віртуальної зустрічі в п’ятницю мають намір схвалити план щодо обмеження цін на російську нафту.

Джерело: The Wall Street Journal із посиланнмя на джерела, знайомі з цим питанням

Деталі: Серед ключових моментів, які обговорюються, є ціна, за якою буде встановлено обмеження.

Чиновники намагаються знайти баланс між обмеженням російських доходів і збереженням стимулів для Росії продавати свою нафту.

За словами осіб, знайомих із планом обмежень цін, він стосуватиметься нафтопродуктів, таких як мазут, ще одного основного російського експорту.

При цьому європейські чиновники сумніваються, що план матиме серйозний вплив на ціни.

Санкції ЄС щодо страхування та фінансових послуг для російської нафти мають набути чинності 5 грудня. Відповідно до плану обмеження цін, заборона ЄС на страхування буде скасована, що дозволить західним компаніям продовжувати надавати фінансові послуги з транспортування та продажу нафти. Російська нафта буде надходити за межі США і Європи за встановленою ціною.

ВІДЕО ДНЯ

Проте в G-7 зберігаються важливі розбіжності щодо цієї пропозиції. Офіційні особи мають різні погляди щодо того, скільки країн за межами G-7 повинні погодитися на обмеження ціни, щоб воно працювало.

Оскільки країни G-7 самі намагаються повністю заборонити імпорт російської нафти, план спирається на готовність інших глобальних покупців в Африці, Азії та інших країнах дотримуватися пропозиції щодо обмеження ціни.

Проте підтримка ззовні G-7 невизначена.

Європейські чиновники кажуть, що ЄС також досі бореться з проблемами щодо реалізації плану.

Як зазначає видання, блоку бракує централізованих санкційних повноважень, які є у США, що дозволяє окремим державам-членам заохочувати страхові та банківські компанії залишатися на ринку та не припиняти бізнес через страх порушити правила.

Представники ЄС також кажуть, що в блоці можуть бути складні дискусії щодо погодження внесення змін на заборону страхування, таке рішення мають схвалити всі 27 держав-членів.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: G7нафтацінивійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

"Рабі, подножці, грязі Москви": Данілов відповів спікерці Радфеду

відео Місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС

Італія арештувала 11 вілл близького до Путіна олігарха - ЗМІ

ДБР просить про екстрадицію одного з "бійців батальйону Монако"

У Москві загинув голова ради директорів "ЛУКОЙЛа": випав з вікна лікарні

На ЗАЕС через обстріли росіян відключився один з енергоблоків – Енергоатом

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

G7
Три лідери G7 підтвердили участь у онлайн-саміті Кримської платформи
Кулеба закликав країни ЄС і G7 припинити видачу віз росіянам
G7 вимагає негайного повернути контроль над ЗАЕС Україні
Останні новини
16:04
У Мелітополі встановили колаборантів, які взялися організовувати "референдум" для РФ
15:57
ВАКС вперше конфіскував статки російського олігарха: одного із стовпів режиму Путіна
15:53
У МОЗ нагадали, які щеплення потрібно робити освітянам і дітям до школи
15:51
фотоСБУ викрила агітаторів за "Львівську республіку", які працювали на бойовиків Луганщини
15:40
В Ощадбанку стався технічний збій: роботу сервісів відновлюють
15:30
Лавров: РФ вважатиме нападом "будь-які дії", що загрожуватимуть "миротворцям" у Придністров’ї
15:26
Аграрій навів вогонь ЗСУ на свою ферму для знищення росіян. Нині він потребує допомоги
15:06
Лукашенко розповів, в якому випадку проситиме у Путіна ядерну зброю
14:41
"Рабі, подножці, грязі Москви": Данілов відповів спікерці Радфеду
14:34
відео Місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС
Усі новини...