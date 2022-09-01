США отримали ордер на арешт літака російського "Лукойлу" вартістю $45 млн

Сполучені Штати отримали ордер на арешт літака Boeing, що належить російській нафтовій компанії "Лукойл".

Джерело: Міністерство юстиції США

Деталі: Ордер видав суд Південного округу штату Техас.

Мін'юст зазначає, що підставою для ордеру на арешт літака стало те, що він здійснював рейси в Росію і з неї "в порушення введених Міністерством торгівлі США санкцій щодо Росії".

Востаннє Boeing літав у США в березні 2019 року.

Вважається, що Boeing знаходиться в Росії і коштує приблизно 45 мільйонів доларів.

Відомство нагадує також, що компанія "Лукойл" перебуває під санкціями США з вересня 2014 року.