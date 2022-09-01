Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США отримали ордер на арешт літака російського "Лукойлу" вартістю $45 млн

Ольга Глущенко Четвер, 1 вересня 2022, 05:27
фото: Мін'юст США

Сполучені Штати отримали ордер на арешт літака Boeing, що належить російській нафтовій компанії "Лукойл".

Джерело: Міністерство юстиції США

Деталі: Ордер видав суд Південного округу штату Техас.

Мін'юст зазначає, що підставою для ордеру на арешт літака стало те, що він здійснював рейси в Росію і з неї "в порушення введених Міністерством торгівлі США санкцій щодо Росії".

Востаннє Boeing літав у США в березні 2019 року.

Вважається, що Boeing знаходиться в Росії і коштує приблизно 45 мільйонів доларів.

Відомство нагадує також, що компанія "Лукойл" перебуває під санкціями США з вересня 2014 року.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: СШАсанкціїРосіяавіа
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Путін наказав окупантам захопити Донеччину до 15 вересня – Генштаб

Долар по 50 грн: стали відомі деталі урядового макропрогнозу на наступний рік

ВАКС вперше конфіскував статки російського олігарха: одного із стовпів режиму Путіна

"Рабі, подножці, грязі Москви": Данілов відповів спікерці Радфеду

Італія арештувала 11 вілл близького до Путіна олігарха - ЗМІ

ДБР просить про екстрадицію одного з "бійців батальйону Монако"

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

США
США проводили з Україною "військові ігри" перед контрнаступом на півдні – ЗМІ
Пентагон уклав контракт на закупівлю двох NASAMS для України
США готують нову безпекову допомогу для України
Останні новини
17:57
Оформити автострахування "Зелена картка" тепер можна онлайн: деталі
17:56
До МЗС Молдови викликали дипломата РФ через заяви Лаврова
17:55
В МЗС України назвали слова Лаврова про Молдову звичним приводом РФ для вторгнення
17:54
США обмежили продаж високотехнологічних чіпів в Китай та РФ – NYT
17:54
фото"Зав’язали руки, на голову чохол і стратили": знайшли ще одного закатованого росіянами
17:53
Фінляндія надасть Україні додаткову оборонну допомогу на 8,3 млн євро
17:45
Путін наказав окупантам захопити Донеччину до 15 вересня – Генштаб
17:44
Сім українських медіа отримають нагороду Free Media Pioneer, серед них УП
17:41
відеоРозповів про вбитих Росією дітей: Зеленський виступив на Венеційському кінофестивалі
17:36
МАГАТЕ залишить своїх представників на Запорізькій АЕС – Гроссі
Усі новини...