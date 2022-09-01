США отримали ордер на арешт літака російського "Лукойлу" вартістю $45 млн
Четвер, 1 вересня 2022, 05:27
Сполучені Штати отримали ордер на арешт літака Boeing, що належить російській нафтовій компанії "Лукойл".
Джерело: Міністерство юстиції США
Деталі: Ордер видав суд Південного округу штату Техас.
Мін'юст зазначає, що підставою для ордеру на арешт літака стало те, що він здійснював рейси в Росію і з неї "в порушення введених Міністерством торгівлі США санкцій щодо Росії".
Востаннє Boeing літав у США в березні 2019 року.
Вважається, що Boeing знаходиться в Росії і коштує приблизно 45 мільйонів доларів.
Відомство нагадує також, що компанія "Лукойл" перебуває під санкціями США з вересня 2014 року.
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