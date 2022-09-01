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Окупанти наступали поблизу Веселої Долини, Зайцевого та Водяного – Генштаб

Ірина БалачукЧетвер, 1 вересня 2022, 07:45
Українські захисники боронять свою землю. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росіяни намагаються вести наступальні бої у районах населених пунктів Весела Долина та Зайцеве, активні бойові дії зосереджені на Бахмутському та Авдіївському напрямках, окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах України.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 1 вересня  

Деталі. На Сіверському напрямку окупанти продовжують утримувати окремі підрозділи у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Росіяни зі ствольної артилерії обстріляли цивільну та військову інфраструктури в районах населених пунктів Кам’янська Слобода та Залізний Міст Чернігівської області.

На Харківському напрямку російській війська з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії обстріляв позицій українських військ та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кленове, Дементіївка, Руські Тишки, Великі Проходи, Петрівка, Перемога, Байрак, Шевелівка. Продовжують ведення повітряної розвідки із застосуванням безпілотників.

На Слов’янському напрямку ворог з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню бив по районах населених пунктів Краснопілля, Вірнопілля, Грушуваха. Вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

На Донецькому напрямку росіяни продовжують ведення активних бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Окупанти здійснюють вогневий вплив та намагаються покращити тактичне положення, активно ведуть повітряну розвідку.

На Краматорському напрямку противник зі ствольної та реактивної артилерії стріляв в районах населених пунктів Райгородок, Берестове, Роздолівка, Тетянівка, Мала Піскунівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Сіверськ.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку росіяни обстріляли військову та цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Яковлівка, Майорськ, Диліївка. Підрозділи противника намагалися вести наступальні бої у районах населених пунктів Весела Долина, Зайцеве.

На Авдіївському напрямку окупанти зі ствольної, реактивної артилерії, танків стріляли в районах населених пунктів Опитне, Первомайське, Нью-Йорк. Нанесли авіаційні удари по районах населених пунктів Времівка, Нескучне, Олександропіль.

На Новопавлівському напрямку ворог обстрілював позиції українських військ із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районі населеного пункту Золота Нива. Завдав авіаційного удару у районі населеного пункту Мар’їнка. Вів наступальний бій у районі населеного пункту Водяне, успіху не мав.

На Запорізькому напрямку загарбники обстрілювали позиції захисників України зі ствольної та реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Новоданилівка, Новояковлівка, Дорожнянка, Зелене Поле, Чарівне, Білогір’я.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій та вживає заходів з поповнення втрат. Росіяни стріляли з танків, ствольної, та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Обстріляли об’єкти цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Степова Долина, Новомиколаївка, Степове, Партизанське, Андріївка, Мирне, Прибузьке, Миколаївка, Зоря, Луч, Іванівка, Князівка. З метою ведення повітряної розвідки активно застосовували БпЛА на зазначеному напрямку. Окупанти намагаються відновити логістичне забезпечення своїх військ.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без змін. Підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують посилено охороняти ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігатися загроза завдання росіянами ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

Корабельне угруповання ворога продовжує зосереджувати зусилля на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

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Теми: УкраїнавійнаГенштаб
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