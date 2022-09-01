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Зеленський рядками українських поетів звернувся до школярів

Альона Мазуренко Четвер, 1 вересня 2022, 08:32
Зеленський рядками українських поетів звернувся до школярів

Президент Володимир Зеленський привітав дошкільнят, школярів і студентів із початком нового навчального року.

Джерело: офіс президента

Пряма мова: "Цей навчальний рік усі починають по-різному. Хтось далеко від дому – в інших регіонах України. Хтось далеко від дому – в інших країнах. Хтось дистанційно, в онлайн-форматі. Хтось у рідній школі чи у своєму університеті, але все ж не у спокої.

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Однак важливо, що навчальний рік починається. Важливо, що навчання триває. І що знання про Україну не переривається".

Деталі: Президент декламував рядки із поезій Олеся Гончара, Василя Симоненка, Тараса Шевченка, Василя Стуса, Івана Франка і Ліни Костенко.

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Теми: Зеленськийосвітадітивійна
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