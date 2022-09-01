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Ворог вдарив "Градами" по Дніпропетровщині: є поранений, багато руйнувань

Ірина БалачукЧетвер, 1 вересня 2022, 09:02
ФОТО З TELEGRAM РЕЗНІЧЕНКА

Одна людина отримала поранення, пошкоджені низка будинків, ліцей та селищна рада у результаті нічних та ранкових ударів росіян по Дніпропетровській області.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони. Нікопольський район російські війська атакували чотири рази – стріляли по чотирьох громадах. По Нікополю  та Червоногригорівській громаді били російські "Гради".

У Червоногригорівці ворог поцілив по центру селища. Попередньо, поранена одна людина. Це 70-річний чоловік. Він у лікарні у важкому стані". 

 
Фото з telegram Резніченка

Деталі: За словами Резніченка, у селищі пошкоджені 12 будинків, ліцей, селищна рада. Снаряди зачепили і лінію електропередач.

У Нікополі минулося без руйнувань та постраждалих.

 
Фото з telegram Резніченка

По Мирівській та Марганецькій громадах росіяни гатили з важкої артилерії – є руйнування, але люди не постраждали.

У Марганецькій громаді вийшла з ладу лінія електропередач – 3 000 сімей лишилися без світла. Голова ОВА зазначив, що половину з них електрики уже підключили, роботи тривають. 

 
Фото з telegram Резніченка

У Криворізькому районі росіяни вкотре ударили по Зеленодольській громаді – там понівечені господарчі споруди, люди не постраждали.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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