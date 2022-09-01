Втрати росіян перевалили за 48 тисяч вояк: майже пів тисячі за добу
Четвер, 1 вересня 2022, 09:16
Станом на 190-й день повномасштабного вторгнення Росії втрати окупантів на війні в Україні становлять – 48 350 військових, 1 997 танки та 1 115 артилерійських систем.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 1.09 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 48 350 (+450) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 997 (+23) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 345 (+33) од,
- артилерійських систем – 1 115 (+24) од,
- РСЗВ – 287 (+2) од,
- засобів ППО – 153 (+1) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 205 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 851 (+2) од,
- крилатих ракет – 196 (+0) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 239 (+3) од,
- спеціальної техніки – 104 (+1) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.