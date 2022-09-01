Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На ЗАЕС через обстріли росіян відключився один з енергоблоків – Енергоатом

Ірина БалачукЧетвер, 1 вересня 2022, 09:54
ЗАЕС. Фото з Telegram Енергоатома

Аварійний захист Запорізької атомної електростанції відключив працюючий блок №5 після обстрілів російськими військами.

Джерело: НАЕК "Енергоатом" у Telegram, Reuters, Головне управління розвідки Міноборони у Telegram

Дослівно Енергоатом: "Напередодні візиту місії МАГАТЕ рашисти вдалися до нових провокацій на ЗАЕС. 1 вересня о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок".

Деталі: Крім того, окупанти пошкодили лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблока №2 із запуском дизель-генераторів.

В НАЕК зазначили, що це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії окупантів призвели до відключення блока та знеструмлення станції.

Енергоблок №6 продовжує працювати в енергосистемі України й одночасно заживлює власні потреби ЗАЕС, а український персонал станції робить все можливе для ліквідації пошкоджень її інфраструктури, наголосили в Енергоатомі.

За даними ГУР МОУ, окупанти обстріляли і місто Енергодар, і територію ЗАЕС. Зокрема, над містом "працювала" група російських ударних вертольотів К-52, які завдавали ударів по житлових кварталах. Також окупанти завдали мінометного удару в безпосередній близькості від території ЗАЕС і атомних реакторів.

Водночас глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що місія 1 вересня вирушила з Запоріжжя до окупованого Росією Енергодару, незважаючи на повідомлення про інтенсивний обстріл.

Пряма мова Гроссі: "У цьому районі спостерігається підвищена військова активність. Зайшовши так далеко, ми не зупиняємося".

ВІДЕО ДНЯ

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЗапоріжжяЗАЕСМАГАТЕвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Росіяни не пустили на ЗАЕС журналістів разом із МАГАТЕ – Зеленський

Лукашенко заявив, що розв'язка в Україні близько через конфлікт. В ОП заперечили

МАГАТЕ збереже присутність на ЗАЕС - Гроссі

Німеччина не збирається платити Польщі трильйон доларів: питання репарацій закрито

фото"Зав’язали руки, на голову чохол і стратили": знайшли ще одного закатованого росіянами

Путін наказав окупантам захопити Донеччину до 15 вересня – Генштаб

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Запоріжжя
Обшуки у Запоріжжі: в міськраді СБУ виявила незареєстровану зброю і готівку
У міськраду Запоріжжя прийшли силовики
РФ вдарила по Запоріжжю
Останні новини
22:40
Шольц проти повної відмови Німеччини від російського газу
22:35
Прем’єр Грузії натякнув на бажання налагодити відносини зі США після критики в бік посла
22:28
Глава окупантів Криму каже, що проти України воює понад 1200 кримчан
22:26
Росіяни не пустили на ЗАЕС журналістів разом із МАГАТЕ – Зеленський
21:44
Регулятор ЄС схвалив дві вакцини проти "Омікрону"
21:30
Загорання торфовищ на Київщині: 4 осередки загасили, 2 залишилося
21:19
ЄС мобілізує 5 млн євро для збереження культурної спадщини України
21:15
Лукашенко заявив, що розв'язка в Україні близько через конфлікт. В ОП заперечили
21:06
В Єврокомісії розповіли, скільки українських дітей навчаються в школах ЄС
21:04
"Укрзалізниця" отримає майже 100 мільйонів євро від ЄБРР
Усі новини...