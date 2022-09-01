На ЗАЕС через обстріли росіян відключився один з енергоблоків – Енергоатом

Аварійний захист Запорізької атомної електростанції відключив працюючий блок №5 після обстрілів російськими військами.

Джерело: НАЕК "Енергоатом" у Telegram, Reuters, Головне управління розвідки Міноборони у Telegram

Дослівно Енергоатом: "Напередодні візиту місії МАГАТЕ рашисти вдалися до нових провокацій на ЗАЕС. 1 вересня о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок".

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Деталі: Крім того, окупанти пошкодили лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблока №2 із запуском дизель-генераторів.



В НАЕК зазначили, що це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії окупантів призвели до відключення блока та знеструмлення станції.



Енергоблок №6 продовжує працювати в енергосистемі України й одночасно заживлює власні потреби ЗАЕС, а український персонал станції робить все можливе для ліквідації пошкоджень її інфраструктури, наголосили в Енергоатомі.

За даними ГУР МОУ, окупанти обстріляли і місто Енергодар, і територію ЗАЕС. Зокрема, над містом "працювала" група російських ударних вертольотів К-52, які завдавали ударів по житлових кварталах. Також окупанти завдали мінометного удару в безпосередній близькості від території ЗАЕС і атомних реакторів.



Водночас глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що місія 1 вересня вирушила з Запоріжжя до окупованого Росією Енергодару, незважаючи на повідомлення про інтенсивний обстріл.

Пряма мова Гроссі: "У цьому районі спостерігається підвищена військова активність. Зайшовши так далеко, ми не зупиняємося".