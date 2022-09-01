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Окупанти випускали ракети по Харківщині і Одещині: частина "самоліквідувалась" над РФ

Альона Мазуренко Четвер, 1 вересня 2022, 10:32
Окупанти випускали ракети по Харківщині і Одещині: частина самоліквідувалась над РФ
КРИЛАТА РАКЕТА, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY

Вночі російські окупанти обстрілювали Харківщину із Бєлгорода, але частина ракет "самоліквідувалась" на території РФ, а Одесу атакували ракетами з території окупованого Криму. 

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 8 ранку 1 вересня

Деталі: Вночі Одещину ворог атакував двома ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу "Бастіон" з території тимчасово окупованого Криму.

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Одну ракету знищено силами ППО, друга влучила по відкритій місцевості. Руйнувань та постраждалих нема.

Дніпропетровщина: Під обстрілами були Нікопольський та Криворізький райони. У Нікопольському під удар потрапили чотири громади. Сам Нікополь та Червоногригорівську громаду обстріляли з "Градів". У Нікополі без постраждалих та руйнувань не зафіксовано.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено будинки, ліцей, адмінбудівлю, виведена з ладу лінія електропередач. Одна людина поранена.

ВІДЕО ДНЯ

У Мирівській та Марганецькій громадах є руйнування. Люди не постраждали. У Марганецькій пошкоджена електромережа. У Криворізькому районі ворог обстріляв Зеленодольську громаду. Є руйнування господарських будівель.

Харківщина: Вночі зафіксовано виліт 5 ракет із російського Бєлгорода. Частина "самоліквідувалася" не на території України. Місця влучань інших ракет встановлюють. Попередньо постраждалих немає.

За добу по області окупанти завдавали ударів по Чугуївському, Ізюмському, Харківському, Богодухівському районах. Внаслідок обстрілів за добу госпіталізовано одну людину, одна – загинула.

Луганщина: На Бахмутському напрямку без змін. За ніч окупанти здійснили 5 артилерийських та 8 мінометних обстрілів. Чотири рази росіяни використовували танки. Наступальні дії не мали успіху. Усі атаки відбиті.

Донеччина: 5 загиблих, 12 поранених цивільних за добу. Окупанти обстрілюють містечка із артилерії, мінометів, РСЗВ "Ураган" та "Градів".

Вночі обстріляли Часовий Яр, постраждала колишня школа-інтернат. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.

Миколаївщина: У Баштанському районі ворог наніс авіаудар парою гелікоптерів Ка-52 по Березнегуватській громаді. Без жертв.

Вночі близько 02:30 обстрілів зазнало с. Червона Долина. Влучання було по відкритим територіям. Постраждалих немає.

Херсонщина: протягом доби на Херсонщині тривали гучні вибухи. Зокрема, є влучання у базування російських військових, завдано ударів по складу боєприпасів ворога.

В окупованому місті тривають викрадення серед місцевого населення, перевірки помешкань та людей.

Теми: РосіяобстрілвійнаУкраїна
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