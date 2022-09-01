У Москві загинув голова ради директорів Лукойла: випав з вікна лікарні

Голова ради директорів нафтової компанії Лукойл Равіль Маганов помер після того, як випав з вікна Центральної клінічної лікарні у Москві.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на інформоване джерело

Пряма мова: "Сьогодні вранці (1 вересня – ред.) Маганов випав з вікна палати ЦКЛ. Від отриманих травм він помер".

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Деталі: На місці пригоди працюють співробітники російських правоохоронних органів.

ЗМІ зазначили, що поки не мають офіційного підтвердження інформації про смерть Маганова.

Згодом джерела серед російських правоохоронців розповіли, що Маганов скоїв самогубство.

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Довідка: Маганов у 1980-х роках працював у "Лангепаснафтогазі", який увійшов потім до складу Лукойла. З моменту створення АТ обіймав у Лукойлі керівні посади. З 2006 року Маганов обіймав посаду першого виконавчого віце-президента компанії.

У 2020 році, після смерті голови ради директорів нафтової компанії Валерія Грайфера, очолив раду та залишив правління.

Равіль Маганов - брат гендиректора "Татнафти" Наїля Маганова.