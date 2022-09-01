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Росія втратила в Україні понад 900 елітних військових – ВВС

"Українська правда"Четвер, 1 вересня 2022, 11:35
Росія втратила в Україні понад 900 елітних військових – ВВС
Військовий, GETTY IMAGES

ЗМІ підтвердили загибель в Україні понад 900 російських елітних військових фахівців: спецназівців, морських піхотинців та десантників.

Джерело: BBC

Деталі: Зокрема, BBC встановила загибель 151 військовослужбовця спецназу ГРУ, майже кожен четвертий з них – офіцер (22%).

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Також відомо про загибель 245 співробітників Росгвардії, більшість із них були частиною підрозділів особливого призначення (загони спецназу, СОБР та ОМОН), майже кожен четвертий мав офіцерське звання. Щонайменше 16 загиблих – власники особливої ​​відзнаки, крапового берета, який є символом еліти спецназу.

З відкритих джерел відомо також про 20 співробітників ФСБ та ФСТ, які загинули в Україні, серед загиблих є співробітники найзасекреченіших підрозділів.

За відкритими даними, найбільших серед десантників втрат зазнав 331 гвардійський полк ВДВ з Костроми: понад 80 загиблих офіцерів, у тому числі командир полку. У найелітнішому загоні ВДВ – 45-й гвардійській бригаді спецназу – вдалося встановити загибель 14 військовослужбовців.

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Серед морпіхів найбільших втрат зазнала 810 бригада, що базується в окупованому Криму. Відомо про загибель щонайменше 56 осіб, у тому числі двох командирів бригади.

BBC також повідомляє про загибель 67 військових льотчиків, включаючи штурманів та бортмеханіків. Як зазначає видання, екіпажі бойових літаків та гелікоптерів – еліта будь-якої армії світу, а підготовка одного льотчика-снайпера може займати 15-17 років.

Як стверджує ВВС, посилаючись на західних та російських військових експертів, загальновійськові підрозділи армії РФ виявилися не готовими до штурмів. Таким чином, російським загонами спецназу, морпіхам та десантникам довелося вирішувати завдання, які зазвичай ставляться перед піхотою.

На думку експертів, на яких посилається ВВС, компенсувати втрати всіх цих фахівців для РФ буде проблематично.

Теми: ЗМІвійнаРосія
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