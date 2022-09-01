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На Київщині горять торф’яники: влада дала поради киянам

Ірина БалачукЧетвер, 1 вересня 2022, 12:11
На Київщині горять торф’яники: влада дала поради киянам
Фото з Facebook КО "Київзеленбуд"

У Бучанському та Вишгородському районах Київської області рятувальники гасять торф’яні пожежі, у зв’язку з цим киянам рекомендують зачинити вікна і менше гуляти на вулиці.  

Джерело: сайт Київської міської військової адміністрації, saveecobot

Деталі: За даними порталу моніторингу якості повітря, у столиці 1 вересня погіршилася якість повітря у низці районів.

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Скриншот з saveecobot.com 

Жителям Києва у випадках задимленості радять:

  • обмежити перебування на відкритому повітрі. Зокрема, відмовитися від тривалих прогулянок рекомендують дітям і вагітним жінкам,
  • тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці (а при відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати),
  • ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря,
  • проводити вологе прибирання (також корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря),
  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.

Для відновлення втрати солей та мікроелементів фахівці рекомендують пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

У випадку появи задишки, кашлю чи безсоння КМДА радить звернутися до лікаря.

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Теми: Київська областьпожежаекологія
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