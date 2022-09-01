Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Київщині горять торф’яники: влада дала поради киянам

Ірина БалачукЧетвер, 1 вересня 2022, 12:11
Фото з Facebook КО "Київзеленбуд"

У Бучанському та Вишгородському районах Київської області рятувальники гасять торф’яні пожежі, у зв’язку з цим киянам рекомендують зачинити вікна і менше гуляти на вулиці.  

Джерело: сайт Київської міської військової адміністрації, saveecobot

Деталі: За даними порталу моніторингу якості повітря, у столиці 1 вересня погіршилася якість повітря у низці районів.

 
Клікніть, щоб перейти на карту 
Скриншот з saveecobot.com 

Жителям Києва у випадках задимленості радять:

  • обмежити перебування на відкритому повітрі. Зокрема, відмовитися від тривалих прогулянок рекомендують дітям і вагітним жінкам,
  • тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці (а при відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати),
  • ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря,
  • проводити вологе прибирання (також корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря),
  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.

Для відновлення втрати солей та мікроелементів фахівці рекомендують пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

У випадку появи задишки, кашлю чи безсоння КМДА радить звернутися до лікаря.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Київська областьпожежаекологія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Шмигаль відклав підписання постанови про відрядження чоловіків – Гетманцев

Росіяни не пустили на ЗАЕС журналістів разом із МАГАТЕ – Зеленський

Лукашенко заявив, що розв'язка в Україні близько через конфлікт. В ОП заперечили

МАГАТЕ збереже присутність на ЗАЕС - Гроссі

Німеччина не збирається платити Польщі трильйон доларів: питання репарацій закрито

фото"Зав’язали руки, на голову чохол і стратили": знайшли ще одного закатованого росіянами

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Київська область
Тривожні кнопки, рамки і охорона: у Київській області поліція посилить безпеку в закладах освіти
СБУ встановила особи 3 російських окупантів, які катували мешканців Київщини
СБУ встановила ще одного кадировця, який катував і вбивав людей на Київщині
Останні новини
00:51
Українські військові отримають зимову форму та одяг від Данії
00:36
Доба на Сумщині: Понад 100 прильотів від росіян, є руйнування
23:59
Секретар РНБО вважає, що Росія почала війну проти України ще в 2004 році
23:55
Шмигаль відклав підписання постанови про відрядження чоловіків – Гетманцев
23:43
Радбез ООН у вересні проведе три засідання щодо України
23:30
У Шотландії підготували другий круїзний лайнер для розміщення українських біженців
23:15
Данілов: Росія має позбутися колоній, вони вже починають хитатися
22:40
Шольц проти повної відмови Німеччини від російського газу
22:35
Прем’єр Грузії натякнув на бажання налагодити відносини зі США після критики в бік посла
22:28
Глава окупантів Криму каже, що проти України воює понад 1200 кримчан
Усі новини...