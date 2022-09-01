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Токаєв хоче дозволити президентам у Казахстані лише один термін, але довгий

Олександр ШумілінЧетвер, 1 вересня 2022, 12:55
Фото: AFP via Getty Images

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв анонсував позачергові президентські вибори цієї осені.

Джерело: Радио Азаттык

Деталі: Токаєв, виступаючи із зверненням до народу, заявив, що для "успішної реалізації корінних і комплексних реформ на шляху до створення справедливого Казахстану необхідний новий довірчий мандат народу".

Водночас він сказав, що "рекомендуватиме" обмежити термін президентських повноважень одним семирічний терміном без права переобрання, щоб "знизити ризики монополізації влади".

Відповідно до чинного законодавства президент Казахстану обирається строком на п'ять років і може обіймати посаду не більше двох строків поспіль. Термін повноважень Токаєва спливає у 2024 році.

Передісторія: У червні влада в Казахстані провела референдум про внесення поправок до Конституції, відповідно до яких з Основного закону прибрали всі згадки про першого президента Нурсултана Назарбаєва, зокрема пункт про його право балотуватися на посаду глави держави більше двох разів поспіль.

Токаєв обійняв пост президента після відставки Назарбаєва у березні 2019 року і знову обійняв посаду за підсумками позачергових виборів 9 червня того ж року. За офіційними даними, він отримав понад 70 відсотків голосів. Вибори супроводжувалися масовими антиурядовими протестами.

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Влада тоді провела масові затримання. Опозиція та незалежні спостерігачі заявляли, що вибори були затьмарені "вкиданням бюлетенів та крадіжкою голосів".

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Теми: Казахстанвибори
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