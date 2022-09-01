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Лавров: РФ вважатиме нападом "будь-які дії", що загрожуватимуть "миротворцям" у Придністров’ї

Четвер, 1 вересня 2022, 15:30

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Москва буде вважати нападом на РФ будь-які дії, в яких побачить загрозу для своїх "миротворців" у Придністров’ї.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це він сказав під час виступу на заході у Московському держінституті міжнародних відносин 1 вересня.

"Там (у Придністров’ї) перебувають наші миротворці, там наша група військових, які охороняють найбільші у Європі склади боєприпасів у Колбасній. І всі мають розуміти, що будь-які дії, які будуть створювати загрозу для наших військових, будуть розглядатися згідно з міжнародним правом як напад на РФ, як це було у Південній Осетії, коли на наших миротворців напав Саакашвілі", - заявив Лавров.

Він також заявив, що у Молдові "насаджують русофобію".

"На жаль, ми бачимо, як керівництво Молдови піддається на загравання з боку Заходу. Провокаційний характер насадження там русофобії очевидний, як і в Україні", - сказав глава МЗС РФ.

За день до цього Лавров заявив про готовність Росії "робити все" для того, щоб гарантувати захист прав російськомовних у Молдові, та порадив країні "не гратися у нав’язані Заходом геополітичні ігри".

Лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський паралельно висловив побоювання, що якщо бойові дії поширяться за межі України на Придністров’я, Молдова може стати місцем зіткнення Росії та НАТО, та заявив про необхідність реанімації переговорів у переговорному форматі "5+2", щоб запобігти цьому сценарію. 

ВІДЕО ДНЯ

Президентка Молдови Мая Санду днями закликала громадян не піддаватися на наративи, що лунають з Придністров’я та РФ, та наголосила, що прагнення Молдови зміцнити армію ніяк не означає відмову від нейтралітету чи її агресивних намірів.

Нагадаємо, наприкінці весни-початку літа у Придністров'ї сталася серія терактів без жертв, у тому числі й проти "миротворців" РФ. У Тирасполі заявили, що дрон, який нібито скинув гранати на території об'єкта російського контингенту, швидше за все, прилетів з території України. 

Про ці події у Придністров'ї дивіться відеопояснення "Європейської правди" або читайте у текстовій версії: Придністровська спецоперація. Що стоїть за терактами у Молдові та як має діяти Україна.

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