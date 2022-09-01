У Мелітополі встановили колаборантів, які взялися організовувати "референдум" для РФ
Українська розвідка встановила групу мелітопольців, які погодилися брати участь в організації російського "референдуму" на захопленій частині Запорізької області і 31 липня брали участь у нараді з цього приводу.
Джерело: дані розвідників, які отримала у розпорядження "Українська правда"
Деталі: Владі відомі імена старших по будинках та уповноважених осіб ОСББ у Мелітополі, які 31.07.2022 брали участь у нараді, що проходила в будівлі Мелітопольської міської ради і була присвячена проведенню незаконного референдуму щодо утворення псевдореспублік на території окупованої частини Запорізької області.
Гудіна Людмила Семенівна займається організацією "референдуму" на території Новоуспенівської ОТГ.
Згоду окупантам на прийняття участі в організації т. зв. "референдуму" в якості агітаторів, голів комісій, їх заступників та секретарів дали такі громадяни:
- Пельтек Юлія Вікторівна,
- Кілик Олександр Славович,
- Чубуклієв Микола Семенович,
- Федоренко Ольга Іванівна,
- Кудренко Тетяна Іванівна,
- Береза Жанна Володимирівна,
- Бєліков Володимир Олександрович,
- Чміль Оксана Юріївна,
- Масалов Віктор Володимирович,
- Ібрагімова Наталя Миколаївна,
- Католік Сергій Іванович,
- Ашихміна Тетяна Василівна,
- Касапська Олена Миколаївна,
- Волошина Людмила Никифорівна,
- Чебуланкіна Тетяна Михайлівна.
Рух опору нагадав колаборантам про кримінальну відповідальність.
Їм надіслали попередження, що участь у незаконному "референдумі" – це "власноруч підписаний смертний вирок", а також що безпека рідних та близьких цих громадян залежить від їхніх дій та рішень.
Наскільки відомо, російські окупанти розглядали можливість проведення незаконного "референдуму" 11 вересня або ж поквартирного обходу впродовж кількох днів, аби анексувати ще частину України – на додачу до Криму.
Ані Україна, ані цивілізований світ не визнаватиме результати жодних псевдореферендумів, проведених фактично під дулами автоматів.