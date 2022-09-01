У Мелітополі встановили колаборантів, які взялися організовувати "референдум" для РФ

Українська розвідка встановила групу мелітопольців, які погодилися брати участь в організації російського "референдуму" на захопленій частині Запорізької області і 31 липня брали участь у нараді з цього приводу.

Джерело: дані розвідників, які отримала у розпорядження "Українська правда"

Деталі: Владі відомі імена старших по будинках та уповноважених осіб ОСББ у Мелітополі, які 31.07.2022 брали участь у нараді, що проходила в будівлі Мелітопольської міської ради і була присвячена проведенню незаконного референдуму щодо утворення псевдореспублік на території окупованої частини Запорізької області.

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Гудіна Людмила Семенівна займається організацією "референдуму" на території Новоуспенівської ОТГ.

Згоду окупантам на прийняття участі в організації т. зв. "референдуму" в якості агітаторів, голів комісій, їх заступників та секретарів дали такі громадяни:

Пельтек Юлія Вікторівна,

Кілик Олександр Славович,

Чубуклієв Микола Семенович,

Федоренко Ольга Іванівна,

Кудренко Тетяна Іванівна,

Береза Жанна Володимирівна,

Бєліков Володимир Олександрович,

Чміль Оксана Юріївна,

Масалов Віктор Володимирович,

Ібрагімова Наталя Миколаївна,

Католік Сергій Іванович,

Ашихміна Тетяна Василівна,

Касапська Олена Миколаївна,

Волошина Людмила Никифорівна,

Чебуланкіна Тетяна Михайлівна.

Рух опору нагадав колаборантам про кримінальну відповідальність.

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Їм надіслали попередження, що участь у незаконному "референдумі" – це "власноруч підписаний смертний вирок", а також що безпека рідних та близьких цих громадян залежить від їхніх дій та рішень.

Наскільки відомо, російські окупанти розглядали можливість проведення незаконного "референдуму" 11 вересня або ж поквартирного обходу впродовж кількох днів, аби анексувати ще частину України – на додачу до Криму.

Ані Україна, ані цивілізований світ не визнаватиме результати жодних псевдореферендумів, проведених фактично під дулами автоматів.