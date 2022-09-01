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У Мелітополі встановили колаборантів, які взялися організовувати "референдум" для РФ

"Українська правда"Четвер, 1 вересня 2022, 16:04
Один із колаборантів у Мелітополі

Українська розвідка встановила групу мелітопольців, які погодилися брати участь в організації російського "референдуму" на захопленій частині Запорізької області і 31 липня брали участь у нараді з цього приводу. 

Джерело: дані розвідників, які отримала у розпорядження "Українська правда" 

Деталі: Владі відомі імена старших по будинках та уповноважених осіб ОСББ у Мелітополі, які 31.07.2022 брали участь у нараді, що проходила в будівлі Мелітопольської міської ради і була присвячена проведенню незаконного референдуму щодо утворення псевдореспублік на території окупованої частини Запорізької області.

Гудіна Людмила Семенівна займається організацією "референдуму" на території Новоуспенівської ОТГ.

Згоду окупантам на прийняття участі в організації т. зв. "референдуму" в якості агітаторів, голів комісій, їх заступників та секретарів дали такі громадяни:

  • Пельтек Юлія Вікторівна,
  • Кілик Олександр Славович,
  • Чубуклієв Микола Семенович,
  • Федоренко Ольга Іванівна,
  • Кудренко Тетяна Іванівна,
  • Береза Жанна Володимирівна,
  • Бєліков Володимир Олександрович,
  • Чміль Оксана Юріївна,
  • Масалов Віктор Володимирович,
  • Ібрагімова Наталя Миколаївна,
  • Католік Сергій Іванович,
  • Ашихміна Тетяна Василівна,
  • Касапська Олена Миколаївна,
  • Волошина Людмила Никифорівна,
  • Чебуланкіна Тетяна Михайлівна.

Рух опору нагадав колаборантам про кримінальну відповідальність.

 

Їм надіслали попередження, що участь у незаконному "референдумі" – це "власноруч підписаний смертний вирок", а також що безпека рідних та близьких цих громадян залежить від їхніх дій та рішень. 

ВІДЕО ДНЯ
 
 
 

Наскільки відомо, російські окупанти розглядали можливість проведення незаконного "референдуму" 11 вересня або ж поквартирного обходу впродовж кількох днів, аби анексувати ще частину України – на додачу до Криму. 

Ані Україна, ані цивілізований світ не визнаватиме результати жодних псевдореферендумів, проведених фактично під дулами автоматів.

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Теми: Мелітопольколабораціяреферендумпартизани
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