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Кулеба про візові обмеження ЄС для росіян: "Відбувся важливий перелам"

"Європейська правда"Четвер, 1 вересня 2022, 16:25

Глава МЗС України Дмитро Кулеба позитивно оцінив рішення ради міністрів закордонних справ ЄС 31 серпня щодо зміни візової політики стосовно громадян Росії.

Про це Кулеба сказав у четвер на пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Це рішення потрібно розглядати в динаміці. Зранку, на початку дискусії міністрів ЄС, базове рішення полягало лише у призупиненні дії угоди про спрощену видачу віз громадянам РФ. Але в результаті непростих дискусій… в результаті обміну думками між міністрами закордонних справ ЄС і мною була створена невеличка робоча група, яка суттєво доопрацювала це рішення. Зрештою, вчора було досягнуто політичну домовленість про зміни у візовій політиці ЄС щодо Росії", - сказав Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що йдеться не лише про зупинення дії угоди, а про низку інших вагомих кроків. 

"У разі, якщо вчорашнє рішення буде належними чином добросовісно імплементоване усіма державам-членами ЄС, то це рішення буде максимально наближеним до того, що хотіла Україна", - зазначив міністр.

За його словами, на зустрічі відбувся також важливий перелам у сприйнятті Євросоюзом російської агресії.

"Найважливіший перелам, який відбувся вчора, полягає у тому, що аргумент про те, що це війна Путіна, а всі інші невинні, залишився в минулому. Це дуже важливо. Тому що тепер, не маючи цього бар’єру у сприйнятті російської агресії, ми зможемо ухвалювати набагато потужніші рішення", - додав Кулеба.

ВІДЕО ДНЯ

31 серпня Євросоюз вирішив повністю зупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ. 

У вівторок міністри закордонних справ ЄС на засіданні у Празі також доручили Єврокомісії подумати, що робити з мільйонами чинних віз росіян.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що зупинка дії угоди суттєво зменшить кількість нових віз, які росіянам видають держави-члени ЄС, та запобігатиме "візовому шопінгу" росіян.

У МЗС Росії назвали рішення ЄС призупинити угоду про спрощений візовий режим "пострілом собі в ногу" та пообіцяли не залишати його без наслідків. 

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Теми: РосіявізиЄСКулеба Дмитро
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