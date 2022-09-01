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Окупанти мають великі проблеми з підготовкою "псевдореферендумів" - ЦНС

Валентина РоманенкоЧетвер, 1 вересня 2022, 16:42

За даними розвідки, фейкове волевиявлення може не відбутися в усіх тимчасово окупованих районах України через невдачі російської армії.

Джерело: "Центр національного спротиву"

Дослівно: "В Кремлі дійсно вірили, що зможуть ще влітку закріпитися та контролювати усю території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Тому і запланували провести так званий референдум 11 вересня. Проте ЗСУ та підпілля на тимчасово окупованих територіях суттєво вплинули на перебіг бойових дій.

Та росіяни продовжують в інформаційному полі просувати тему "референдуму" та готувати пропагандиську картинку. Вони розуміють, що навіть постановочне голосування може не відбутися в усіх тимчасово окупованих громадах. Причин, окрім невдач на фронті, багато. В першу чергу це спротив місцевого населення та загроза з боку партизан, які вже знають, як працювати з штабами ворога".

Деталі: Розвідка зазначає, що окупанти можуть режисерувати свої постановки в окремих великих містах і потім показуватимуть цю картинку для громадян РФ та у світі.

Кремль також формує списки нібито "незалежних спостерігачів".

"Незалежними спостерігачами" в уяві Москви мають стати місцеві колаборанти, представники "дружніх країн" та маргінальні громадяни членів ЄС – агенти російського впливу.

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Так, на сході вже перебуває знаменита кремлівська пропагандистка з Італії Сара Реджінелла, яка з 2014 року просуває наративи Москви в Італії.

ЦНС наголошує на відсутності підтримки псевдореферендуму з боку місцевого населення.

Мешканців на ТОТ також вкотре закликають не брати участь у фейковому волевиявленні, аби не стати актором вистави окупантів.

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Теми: окупація
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