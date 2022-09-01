Путін переконує школярів, що України не існувало і окупанти захищають Росію

Президент РФ Володимир Путін під час зустрічі зі школярами переконував їх у тому, що України не існувало до утворення Радянського Союзу і що нібито мета війни РФ проти України – припинити війну, яка відбувалася на Донбасі з 2014 року та захистити Росію.

Джерело: Путін під час відкритого уроку "Розмова про важливе" у Калінінграді 1 вересня

Деталі: Путін заявив, що в середу розмовляв із міністром освіти, і той розповідав про Донецьк та інші окуповані Росією території України. Там нібито школярі не знають, що існує "кримський міст" і що Україна та Росія входили до складу СРСР.

Пряма мова: "Не лише діти, а навіть багато дорослих, судячи з усього, не знають, що Україна ніколи не мала своєї державності до утворення Радянського Союзу. Не було такої держави".

Більше деталей: Путін розповів дітям, що після революції 1917 року Компартія передала в Україну "значну частину історичних російських територій, включаючи Донбас, хоча жителі Донбасу цього не хотіли, прямо є свідчення та документи".

"Спочатку домовилися, що Донбас, це Криворізька республіка тоді називалася, мала увійти до складу Росії. А потім Володимир Ілліч Ленін сказав: "Треба перерішати", і віддали в Україну, що формувалася", - розповів Путін свою версію історичних подій.

Він також переконував дітей у тому, що російські окупанти в Україні намагаються закінчити якусь війну та захистити Росію.

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Пряма мова: "Усі вважають, що якась агресія з боку Росії відбувається сьогодні. Але ніхто не розуміє і не знає, що після державного перевороту в Україні у 2014 році жителі Донецька, Луганська, у значній своїй частині, принаймні, Криму не захотіли визнати результати цього перевороту. Проти них почали фактично війну та 8 років її вели.

І місія наших солдатів, ополченців Донбасу – цю війну припинити, захистити людей. І, звісно, ​​захистити саму Росію, бо на території сьогоднішньої України почали створювати антиросійський анклав, який загрожує нашій країні. Тому хлопці наші, які воюють, захищають і мешканців Донбасу, і саму Росію".

Чому це важливо? Росія 2014 року незаконно анексувала український Крим і почала гібридну агресію на Донбасі. З 24 лютого 2022 року Росія веде повномасштабну загарбницьку війну проти України, початково заявивши її метою звільнення Донбасу, а також міфічну "денацифікацію" та "демілітаризацію" України.

РФ окупувала не лише території, на яких визнавала квазіутворення "ДНР" і "ЛНР", але й частину Херсонської, Запорізької, Миколаївської й Харківської областей. Також на початку повномасштабного вторгнення російські війська окупували частину Чернігівської та Київської областей, але згодом змушені були відступити. При цьому російська влада продовжує розповідати своєму населенню про "захист Донбасу" і про те, що Україна нібито чимось загрожувала Росії.