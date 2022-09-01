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Путін наказав окупантам захопити Донеччину до 15 вересня – Генштаб

Катерина ТищенкоЧетвер, 1 вересня 2022, 17:45
Путін наказав окупантам захопити Донеччину до 15 вересня – Генштаб
Олексій Громов, фото: Медіацентр Україна Укрінформ

У Генштабі ЗСУ заявляють, що російські війська отримали наказ президента РФ Володимира Путіна вийти на адміністративні межі Донецької області до 15 вересня.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу в четвер

Пряма мова: "Противник продовжує утримувати окуповані райони Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також намагається створити сприятливі умови для відновлення наступу.

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Так, російські окупаційні війська вчергове коригують свої плани та дії відповідно до наказу Путіна щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області до 15 вересня".

Деталі: Громов також повідомив, що противник продовжує перегрупування з’єднань та військових частин 3 армійського корпусу на окуповану територію, імовірно для нарощування угруповання своїх військ і створення умов для відновлення наступу в Донецькому операційному районі.

"За отриманими даними, через значні втрати в особовому складі вищим командуванням ЗС РФ прийнято рішення про розформування 31 окремої десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ та 22 окремої бригади спеціального призначення, в яких з урахуванням втрат залишилося в живих менше 20% особового складу", - сказав також представник Генштабу.

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Теми: РосіявійнаДонецька областьПутін
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