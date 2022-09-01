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Путін наказав окупантам захопити Донеччину до 15 вересня – Генштаб

Катерина ТищенкоЧетвер, 1 вересня 2022, 17:45
Олексій Громов, фото: Медіацентр Україна Укрінформ

У Генштабі ЗСУ заявляють, що російські війська отримали наказ президента РФ Володимира Путіна вийти на адміністративні межі Донецької області до 15 вересня.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу в четвер

Пряма мова: "Противник продовжує утримувати окуповані райони Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також намагається створити сприятливі умови для відновлення наступу.

Так, російські окупаційні війська вчергове коригують свої плани та дії відповідно до наказу Путіна щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області до 15 вересня".

Деталі: Громов також повідомив, що противник продовжує перегрупування з’єднань та військових частин 3 армійського корпусу на окуповану територію, імовірно для нарощування угруповання своїх військ і створення умов для відновлення наступу в Донецькому операційному районі.

"За отриманими даними, через значні втрати в особовому складі вищим командуванням ЗС РФ прийнято рішення про розформування 31 окремої десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ та 22 окремої бригади спеціального призначення, в яких з урахуванням втрат залишилося в живих менше 20% особового складу", - сказав також представник Генштабу.

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Теми: РосіявійнаДонецька областьПутін
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