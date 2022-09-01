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"Зав’язали руки, на голову чохол і стратили": знайшли ще одного закатованого росіянами

Валентина РоманенкоЧетвер, 1 вересня 2022, 17:54
Зав’язали руки, на голову чохол і стратили: знайшли ще одного закатованого росіянами
фото поліції

У селі Здвижівка Бучанського району Київської області виявлено тіло ще одного закатованого росіянами чоловіка.

Джерело: начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram

Пряма мова: "Зав’язали руки, вдягнули на голову чохол і стратили. Тіло цього закатованого окупантами чоловіка ми виявили сьогодні на колишніх позиціях армії РФ у Здвижівцівці.

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Приблизний вік загиблого 40-50 років. На шиї і тулубі виявлено пошкодження. Вбитий був одягнутий у високі чоботи, мав при собі годинник марки "Seiko". Якщо ви пізнали речі і маєте інформацію про загиблого прошу повідомляти до поліції".

 
 

Деталі: Нєбитов додав, що загалом у Здвижівці поліція Київщини вже виявила і оглянула більше 16 вбитих окупантами мирних жителів.

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Теми: Київська областьвійна
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