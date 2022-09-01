Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Фінляндія надасть Україні додаткову оборонну допомогу на 8,3 млн євро

"Європейська правда"Четвер, 1 вересня 2022, 17:53

Фінляндія вирішила надати Україні нову партію оборонної допомоги. 

Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен, пише "Європейська правда".

"Оборонна боротьба України триває, потреба допомоги залишається великою. Ми надсилаємо новий пакет оборонних матеріалів", - йдеться у заяві міністра, опублікованій на сайті міноборони Фінляндії.

Це вже восьма партія військової допомоги з Фінляндії Україні.

У заяві не наводиться опис техніки або терміни її доставки з міркувань безпеки. Водночас, представник міністерства оборони уточнив, що новий пакет оборонної допомоги буде на загальну вартість 8,3 млн євро, пише агентство Reuters.

У підсумку загальна вартість оборонної допомоги Фінляндії Україні з початку російського вторгнення становитиме 92,3 млн євро.

Як повідомлялося, Україна та Данія під час візиту глави МЗС Єппе Кофода до Києва 1 вересня обговорили нові поставки озброєння.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, напередодні у Білому домі повідомили, що адміністрація президента Джо Байдена незабаром оголосить про додаткову безпекову допомогу для України.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ФінляндіяУкраїназброявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Корабель з кукурудзою з України сів на мілину і заблокував рух Босфором

Шмигаль відклав підписання постанови про відрядження чоловіків – Гетманцев

Росіяни не пустили на ЗАЕС журналістів разом із МАГАТЕ – Зеленський

Лукашенко заявив, що розв'язка в Україні близько через конфлікт. В ОП заперечили

МАГАТЕ збереже присутність на ЗАЕС - Гроссі

Німеччина не збирається платити Польщі трильйон доларів: питання репарацій закрито

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Фінляндія
Словаччина придбає у Фінляндії 76 бронетранспортерів за 447 млн євро
Щонайменш кілька країн ЄС готові підтримати місію для навчання українських військових
Фінляндія готова розширювати санкції проти Росії, включно з повним енергетичним ембарго
Останні новини
08:07
Єврокомісія: збільшення Британією викидів стічних вод у море може порушувати угоду після Brexit
07:59
фото Росіяни вдарили з "Градів" по Нікопольському району: поранений чоловік
07:33
Більше половини німців підтримують санкції проти РФ
07:18
Зведення Генштабу: ЗСУ поцілили по ворожих цілях на Харківщині та Херсонщині
06:58
ВіДЕОВ Мелітополі знову "бавовна": ЗСУ вдарили по російському складу
06:15
Росіяни обстріляли Харків, є ушкодження — мер
05:19
Тайвань вперше збив дрон неподалік Китаю
04:20
Данілов: Україна ні з ким не має узгоджувати звільнення своїх територій
03:26
ОК "Південь": ЗСУ знищили п'ять російських складів і вдарили по переправі
02:40
Корабель з кукурудзою з України сів на мілину і заблокував рух Босфором
Усі новини...