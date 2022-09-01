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Німеччина не розраховує на поставки російського газу через "Північний потік" взимку

"Європейська правда"Четвер, 1 вересня 2022, 18:39
Роберт Габек, фото Getty Images

Німеччина вважає, що не може покладатися на постачання газу з Росії через газопровід "Північний потік" цієї зими.

Про це у четвер заявив міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg.

 "Газпром" припинив поставки в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з середи. У Європі зростають очікування, що ці поставки будуть використані як спосіб тиснути на ЄС через санкції.

На пресконференції в Берліні в четвер Габека запитали, чи очікує він, що "Газпром" відновить постачання газу через "Північний потік" після завершення ремонтних робіт, і чи підтримує уряд зв’язок з російською компанією.

"Прямих переговорів між моїм міністерством і "Газпромом" немає. Я очікую, що ми жодним чином не можемо покладатися ні на Росію, ні на "Газпром", решта — чисті спекуляції. Нам не варто розраховувати на те, що взимку газ надходитиме газопроводом "Північний потік", - сказав Роберт Габек.

У четвер Німеччина оголосила, що зафрахтує додатковий плавучий термінал для імпорту зрідженого природного газу, окрім чотирьох, які вона вже встановила, щоб спробувати замінити газопостачання з Росії.

Плавучі термінали встановлювати швидше та дешевше, ніж наземні проєкти. Німеччина планує запустити принаймні два таких об’єкти цього опалювального сезону, а інші заплановано на наступну зиму.

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П'ятий плавучий термінал Німеччини буде у Вільгельмсгафені з потужністю щонайменше 5 мільярдів кубічних метрів на рік. Його хочуть ввести у дію у четвертий квартал 2023 року.

Уряд Німеччини заявив, що разом лише плавучі термінали можуть покрити близько третини попиту на газ до кінця 2023 року. 

Як повідомлялося, Данія і Німеччина запустять масштабний проєкт вітрової енергетики у Балтійському морі.

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Теми: Німеччинагаз
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