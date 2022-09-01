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Німеччина не збирається платити Польщі трильйон доларів: питання репарацій закрито

"Європейська правда"Четвер, 1 вересня 2022, 18:44
Німеччина не збирається платити Польщі трильйон доларів: питання репарацій закрито
прапор Німеччини, фото Getty Images

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що питання про репарації за втрати у Другій світовій війні вирішено.

Про це заявили у відомстві у коментарі Reuters, пише "Європейська правда".

"Позиція уряду Німеччини незмінна, питання про репарації вирішене", - йдеться в електронному листі представника міністерства.

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"Польща відмовилася від подальших репарацій давно, 1953 року, і кілька разів підтверджувала цю відмову. Це фундаментальна основа сьогоднішнього європейського порядку. Німеччина несе свою політичну та моральну відповідальність за Другу світову війну", - додав представник відомства.

1 вересня у Польщі була представлена ​​доповідь про репарації за військові втрати, які зазнала країна внаслідок німецької агресії у Другій світовій війні.

Польща оцінює свої втрати у 6,2 трлн злотих ($1,32 трлн) і збирається в майбутньому вимагати цю суму у Німеччини.

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Як відомо, Польща неодноразово піднімала в діалозі з Німеччиною питання репарацій за Другу світову війну. У німецькому уряді, однак, наголошували, що питання репарацій закрите.

Нагадаємо, Німеччина подала позов проти Італії до Міжнародного суду ООН у зв’язку з тим, що Італія продовжує дозволяти постраждалим від воєнних злочинів нацистів вимагати компенсацій від Німеччини, всупереч попередньому рішенню суду. 

Минулого року уряд Греції відновив вимогу переговорів з Німеччиною щодо репарацій воєнного часу.

Теми: НімеччинаПольщарепараціїісторія
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