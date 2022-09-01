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На окупованій частині Херсонщини навчання почалося з "промивання мізків" дітям – ОВА

Олена РощінаЧетвер, 1 вересня 2022, 19:40

Херсонська обладміністрація повідомляє, що 1 вересня окупанти почали насаджувати своє бачення історії українським дітям, які таки прийшли до школи у День знань.

Джерело: Херсонська обласна державна адміністрація

Дослівно: "Окупанти розпочали освітній процес в захоплених школах Херсонщини. За свідченнями очевидців, з першого ж уроку дітям почали промивати мізки російською пропагандою та фейковою історією. 

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Охочих навчатися за російськими програмами – небагато. Також у школах є озброєна охорона зі співробітників Росгвардії".

Деталі: В ОВА (ОДА) наголосили, що вже три місяці на Херсонщині відсутній мобільний зв’язок від українських мобільних операторів. 

Також не працює українське телебачення та радіомовлення, замість нього окупанти увімкнули свої пропагандистські телеканали. 

ВІДЕО ДНЯ

Місцями працює інтернет, але з постійними перебоями та повільно. Без VPN не можливо скористатися українськими сервісами.

У своїх пропагандистських ЗМІ окупанти повідомляють про те, що за повідомлення про "підозрілих осіб" (громадські активісти, учасники АТО/ООС та люди з проукраїнською позицією) готові виплачувати грошову винагороду.

Це все відбувається на тлі спротиву українців російській окупації. 

Теми: Херсонська областьокупаціяпропагандаосвіта
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