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Литва пропонує розмістити поліцейські сили ООН на ЗАЕС на постійній основі

"Європейська правда"Четвер, 1 вересня 2022, 19:43
Литва пропонує розмістити поліцейські сили ООН на ЗАЕС на постійній основі
ЗАЕС, фото Getty Images

Заступник генерального комісара поліції Литви Арунас Паулаускас, який очолює делегацію країни на саміті глав правоохоронних органів ООН (UNCOPS), запропонував розмістити на Запорізькій атомній електростанції постійні поліцейські сили Організації.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на повідомлення МЗС Литви.

"Литва виступає за створення довготривалої місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій АЕС, де поліція ООН могла б сприяти шляхом забезпечення її фізичної безпеки", – пояснив Паулаускас.

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Він додав, що попри віддаленість війни в Україні для деяких країн "ядерні інциденти не зважають на національні кордони".

"Російські військові контролюють і використовують для військових цілей одну з чотирьох атомних електростанцій в Україні. Ядерний інцидент на ній становитиме загрозу навіть для найбільш віддалених країн світу", – наголосив представник Литви.

Паулаускас додав, що Литва готова взяти активну участь у такій поліцейській місії ООН та направити своїх правоохоронців.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії прибули в четвер вдень на Запорізьку атомну станцію, яка перебуває під контролем російських військових. Пізніше частина інспекційної групи МАГАТЕ залишила ЗАЕС.

Читайте також: Чому зривають візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: відповідаємо на головні питання.

Теми: ЛитваЗАЕСООН
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