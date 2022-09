МАГАТЕ збереже присутність на ЗАЕС - Гроссі

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що команда МАГАТЕ збереже присутність на Запорізькій АЕС.

Про це Гроссі сказав у відео, записане під час візиту команди агентства на ЗАЕС, повідомляє "Європейська правда".

I am finishing my first visit to #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.@IAEAorg is here to stay and will maintain a continued presence at #ZNPP. pic.twitter.com/k4zO3IMe2I