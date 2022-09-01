МАГАТЕ збереже присутність на ЗАЕС - Гроссі

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що команда МАГАТЕ збереже присутність на Запорізькій АЕС.

Про це Гроссі сказав у відео, записане під час візиту команди агентства на ЗАЕС, повідомляє "Європейська правда".

I am finishing my first visit to #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.@IAEAorg is here to stay and will maintain a continued presence at #ZNPP. pic.twitter.com/k4zO3IMe2I — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 1, 2022

"Завершуємо наш довгоочікуваний візит на Запорізьку АЕС. Я щойно завершив перший огляд ключових зон, які ми хотіли побачити в цьому першому підході до всього об’єкта. Звичайно, тут ще багато чого потрібно зробити. Моя команда залишається. І найважливіше: ми встановлюємо тривалу присутність МАГАТЕ тут", - сказав Гроссі.

Більшість інспекторів місії Міжнародного агентства з атомної енергії, включаючи Гроссі, покинули Запорізьку атомну електростанцію після візиту в четвер. На станції залишилось 5 співробітників організації.

В "Енергоатомі" раніше повідомляли, що решта інспекторів залишаться на станції до 3 вересня.

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Вранці 1 вересня місія МАГАТЕ вирушила з Запоріжжя до АЕС в тимчасово окупованому Росією Енергодарі, попри повідомлення про інтенсивний обстріл міста.

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