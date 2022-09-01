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МАГАТЕ збереже присутність на ЗАЕС - Гроссі

"Європейська правда"Четвер, 1 вересня 2022, 20:33
МАГАТЕ збереже присутність на ЗАЕС - Гроссі
Гроссі на ЗАЕС 1 вересня, скріншот відео

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що команда МАГАТЕ збереже присутність на Запорізькій АЕС.

Про це Гроссі сказав у відео, записане під час візиту команди агентства на ЗАЕС, повідомляє "Європейська правда".

"Завершуємо наш довгоочікуваний візит на Запорізьку АЕС. Я щойно завершив перший огляд ключових зон, які ми хотіли побачити в цьому першому підході до всього об’єкта. Звичайно, тут ще багато чого потрібно зробити. Моя команда залишається. І найважливіше: ми встановлюємо тривалу присутність МАГАТЕ тут", - сказав Гроссі.

Більшість інспекторів місії Міжнародного агентства з атомної енергії, включаючи Гроссі, покинули Запорізьку атомну електростанцію після візиту в четвер. На станції залишилось 5 співробітників організації.

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В "Енергоатомі" раніше повідомляли, що решта інспекторів залишаться на станції до 3 вересня.

Вранці 1 вересня місія МАГАТЕ вирушила з Запоріжжя до АЕС в тимчасово окупованому Росією Енергодарі, попри повідомлення про інтенсивний обстріл міста. 

Читайте також - Чому зривають візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: відповідаємо на головні питання

Теми: МАГАТЕЗАЕС
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