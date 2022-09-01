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На території колишнього ЛАЗ на Львівщині – масштабна пожежа

Катерина ТищенкоЧетвер, 1 вересня 2022, 20:56
Пожежа на території колишнього заводу ЛАЗ, фото Zaxid.net

У четвер ввечері виникла масштабна пожежа на території колишнього Львівського автобусного заводу.

Джерело: Zaxid.net із посиланням на ДСНС Львівщини

 
Пожежа на території колишнього заводу ЛАЗ, фото Zaxid.net

Деталі: Як повідомили в ДСНС, пожежа сталася близько 18:30. Горить закинута будівля на вул. Стрийській, 45.

Загальна площа пожежі – понад 2000 м2. На місці працюють пожежні підрозділи.

На території колишнього ЛАЗу видно великий стовп густого чорного диму, зазначає видання.

 

Довідка: Колишній промисловий гігант – Львівський автобусний завод – на початку 2000-х став приватним підприємством з колективною формою власності. Контрольний пакет підприємства опинився у власності росіянина Ігоря Чуркіна, який і довів завод до банкрутства.

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Востаннє ЛАЗ виконував замовлення на автобуси до Євро-2012, після чого почав різко занепадати. Цехи заводу перетворились у руїни. Частина території підприємства потрапила під житлову та комерційну забудову. ДБР оголосило Ігорю Чуркіну заочну підозру за махінації з майном ЛАЗу.

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Теми: Львівщинапожежа
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