Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На території колишнього ЛАЗ на Львівщині – масштабна пожежа

Катерина ТищенкоЧетвер, 1 вересня 2022, 20:56
На території колишнього ЛАЗ на Львівщині – масштабна пожежа
Пожежа на території колишнього заводу ЛАЗ, фото Zaxid.net

У четвер ввечері виникла масштабна пожежа на території колишнього Львівського автобусного заводу.

Джерело: Zaxid.net із посиланням на ДСНС Львівщини

 
Пожежа на території колишнього заводу ЛАЗ, фото Zaxid.net

Деталі: Як повідомили в ДСНС, пожежа сталася близько 18:30. Горить закинута будівля на вул. Стрийській, 45.

Реклама:

Загальна площа пожежі – понад 2000 м2. На місці працюють пожежні підрозділи.

На території колишнього ЛАЗу видно великий стовп густого чорного диму, зазначає видання.

ВІДЕО ДНЯ
 

Довідка: Колишній промисловий гігант – Львівський автобусний завод – на початку 2000-х став приватним підприємством з колективною формою власності. Контрольний пакет підприємства опинився у власності росіянина Ігоря Чуркіна, який і довів завод до банкрутства.

Востаннє ЛАЗ виконував замовлення на автобуси до Євро-2012, після чого почав різко занепадати. Цехи заводу перетворились у руїни. Частина території підприємства потрапила під житлову та комерційну забудову. ДБР оголосило Ігорю Чуркіну заочну підозру за махінації з майном ЛАЗу.

Теми: Львівщинапожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Львівщина
ОГП: Військовий командир на Львівщині змушував підлеглих будувати собі будинок
У Славському людей, що застрягли на канатці, спускали по мотузках
На Львівщині викрили банду рекетирів: вибивали гроші, прикриваючись статусом військових
Останні новини
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
Усі новини...
Реклама: