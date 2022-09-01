Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лукашенко заявив, що розв'язка в Україні близько через конфлікт. В ОП заперечили

Олена РощінаЧетвер, 1 вересня 2022, 21:15
Лукашенко заявив, що розв'язка в Україні близько через конфлікт. В ОП заперечили
Олександр Лукашенко, фото "Белта"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час відкритого уроку історії у школах та вишах заявив, що війна в Україні завершиться найближчим часом, – і він упевнений, що Росія не може її програти.

Джерело: російське видання "Ведомости" з посиланням на ТАСС і "Белта", а також "Укрінформ"

Пряма мова: "Там конфлікт назріває між президентом та військовими. Лише військові можуть поставити руба й сказати: "Ні, давайте домовлятимемося, бо Україну зітруть із лиця землі".

Реклама:

Деталі: Лукашенко переконував білоруських школярів та студентів, що "Україну ділять". Зокрема, за його словами, поляки зацікавлені у західних територіях країни.

У зв’язку з цим Лукашенко вважає, що розв'язка конфлікту буде вже "найближчим часом".

Лукашенко сподівається, що в Україні зараз ситуація залежить не від президента, а від військових: на його твердження, вони бачать "безперспективність" ситуації.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Росія не може зазнати там поразки. І я в цьому і багато білорусів у цьому плані підтримують Росію".

Коментар: Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі "Укрінформу" заявив, що Лукашенко поширив фейк про нібито конфлікт між Володимиром Зеленським та військовослужбовцями, який "місяцями вже роз'їдає наше суспільство".

"Лукашенко зі знанням і в деталях виклав медійну історію про наявність нібито потужного конфлікту між військовими та політичним керівництвом в Україні. І що цей конфлікт має забезпечити найближчим часом якийсь переворот, оскільки військові втомилися від війни і не хочуть більше терпіти радикалізм президента Зеленського", – зазначив Подоляк.

Він вважає, що це вказує, звідки походить ця інформаційно-психологічна операція.

"Відчуваючи суттєві проблеми у військовому плані, російські спецслужби різко посилять ставку на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації всередині країни. Зокрема, масштабуючи подібні фейки про "конфлікт між політиками та військовими", - упевнений Подоляк.

Теми: ЛукашенковійнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Лукашенко
"Вагнерівці" з Білорусі нікуди не тікають – Лукашенко
Лукашенко заявив, що не давав гарантій безпеки Пригожину, і відбілює Путіна
Лукашенко привітав українців і порадив використати сусідство для припинення "конфронтації"
Останні новини
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
Усі новини...
Реклама: