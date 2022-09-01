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Лукашенко заявив, що розв'язка в Україні близько через конфлікт. В ОП заперечили

Олена РощінаЧетвер, 1 вересня 2022, 21:15
Олександр Лукашенко, фото "Белта"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час відкритого уроку історії у школах та вишах заявив, що війна в Україні завершиться найближчим часом, – і він упевнений, що Росія не може її програти.

Джерело: російське видання "Ведомости" з посиланням на ТАСС і "Белта", а також "Укрінформ"

Пряма мова: "Там конфлікт назріває між президентом та військовими. Лише військові можуть поставити руба й сказати: "Ні, давайте домовлятимемося, бо Україну зітруть із лиця землі".

Деталі: Лукашенко переконував білоруських школярів та студентів, що "Україну ділять". Зокрема, за його словами, поляки зацікавлені у західних територіях країни.

У зв’язку з цим Лукашенко вважає, що розв'язка конфлікту буде вже "найближчим часом".

Лукашенко сподівається, що в Україні зараз ситуація залежить не від президента, а від військових: на його твердження, вони бачать "безперспективність" ситуації.

Пряма мова: "Росія не може зазнати там поразки. І я в цьому і багато білорусів у цьому плані підтримують Росію".

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Коментар: Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі "Укрінформу" заявив, що Лукашенко поширив фейк про нібито конфлікт між Володимиром Зеленським та військовослужбовцями, який "місяцями вже роз'їдає наше суспільство".

"Лукашенко зі знанням і в деталях виклав медійну історію про наявність нібито потужного конфлікту між військовими та політичним керівництвом в Україні. І що цей конфлікт має забезпечити найближчим часом якийсь переворот, оскільки військові втомилися від війни і не хочуть більше терпіти радикалізм президента Зеленського", – зазначив Подоляк.

Він вважає, що це вказує, звідки походить ця інформаційно-психологічна операція.

"Відчуваючи суттєві проблеми у військовому плані, російські спецслужби різко посилять ставку на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації всередині країни. Зокрема, масштабуючи подібні фейки про "конфлікт між політиками та військовими", - упевнений Подоляк.

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Теми: ЛукашенковійнаУкраїнаРосія
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