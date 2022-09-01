Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава окупантів Криму каже, що проти України воює понад 1200 кримчан

Катерина ТищенкоЧетвер, 1 вересня 2022, 22:28
Глава окупантів Криму каже, що проти України воює понад 1200 кримчан
СЕРГІЙ АКСЬОНОВ. ФОТО З TELEGRAM

Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив, що у війні проти України на боці РФ бере участь понад 1200 кримчан.

Джерело: Аксьонов в ефірі близького російській владі Криму телеканалу "Міллет", пише Крим.Реалії

Деталі: За словами Аксьонова, понад 1200 "добровольців" із окупованого Криму відправили брати участь у бойових діях в рамках так званої "спеціальної військової операції".

Реклама:

Аксьонов стверджує, що "щодня практично" до нього звертаються "хлопці різного віку, які бажають взяти участь у спеціальній військовій операції".

"Ми працюємо спільно з міністерством оборони, протягом десяти днів ще сотня добровольців вирушить на фронт", - заявив він.

В умовах активних бойових дій немає можливості незалежно перевірити інформацію російської влади, наголошує видання.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Кримвійнаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Крим
ГУР показало погоню російської авіації за дроном України в Криму
Окупанти заявили про атаку БПЛА у Брянській області РФ і запуск ракети по Криму
Дрони атакували Росію і Крим понад 190 разів цього року − ВВС
Останні новини
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
Усі новини...
Реклама: