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Глава окупантів Криму каже, що проти України воює понад 1200 кримчан

Катерина ТищенкоЧетвер, 1 вересня 2022, 22:28
СЕРГІЙ АКСЬОНОВ. ФОТО З TELEGRAM

Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив, що у війні проти України на боці РФ бере участь понад 1200 кримчан.

Джерело: Аксьонов в ефірі близького російській владі Криму телеканалу "Міллет", пише Крим.Реалії

Деталі: За словами Аксьонова, понад 1200 "добровольців" із окупованого Криму відправили брати участь у бойових діях в рамках так званої "спеціальної військової операції".

Аксьонов стверджує, що "щодня практично" до нього звертаються "хлопці різного віку, які бажають взяти участь у спеціальній військовій операції".

"Ми працюємо спільно з міністерством оборони, протягом десяти днів ще сотня добровольців вирушить на фронт", - заявив він.

В умовах активних бойових дій немає можливості незалежно перевірити інформацію російської влади, наголошує видання.

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Теми: Кримвійнаокупація
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