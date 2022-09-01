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Шольц проти повної відмови Німеччини від російського газу

"Європейська правда"Четвер, 1 вересня 2022, 22:40
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Берлін не може повністю відмовитися від російського газу навіть попри російське повномасштабне вторгнення в Україну та ненадійність Москви як постачальника.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

"Таке (відмова від газу з Росії) не робиться самостійно, я не вважаю, що це аж так відповідально", – заявив Шольц під час зустрічі з громадянами в місті Ессен (земля Північний Рейн-Вестфалія).

Він водночас додав, що Німеччина достатньо підготовлена на випадок повного відключення газу з Росії. "Навіть якщо ситуація буде непроста, ми, скоріш за все, пройдемо зиму", – запевнив глава федерального уряду.

Шольц пояснив, що в разі повної відмови від російського газу ситуація в Німеччині буде надто складною, але це не означає, що Берлін не повинен шукати альтернативні джерела блакитного палива – приміром, скраплений природний газ чи поставки через південь Європи.

Так, у четвер Німеччина оголосила, що зафрахтує додатковий плавучий термінал для імпорту зрідженого природного газу, окрім чотирьох, які вона вже встановила, щоб спробувати замінити газопостачання з Росії.

Раніше міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що Берлін не може покладатися на постачання газу з Росії через газопровід "Північний потік" цієї зими.

ВІДЕО ДНЯ

"Газпром" припинив поставки в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з середи. У Європі зростають очікування, що ці поставки будуть використані як спосіб тиснути на ЄС через санкції.

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Теми: ШольцНімеччинагазРосія
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