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Шольц проти повної відмови Німеччини від російського газу

"Європейська правда"Четвер, 1 вересня 2022, 22:40
Шольц проти повної відмови Німеччини від російського газу
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Берлін не може повністю відмовитися від російського газу навіть попри російське повномасштабне вторгнення в Україну та ненадійність Москви як постачальника.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

"Таке (відмова від газу з Росії) не робиться самостійно, я не вважаю, що це аж так відповідально", – заявив Шольц під час зустрічі з громадянами в місті Ессен (земля Північний Рейн-Вестфалія).

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Він водночас додав, що Німеччина достатньо підготовлена на випадок повного відключення газу з Росії. "Навіть якщо ситуація буде непроста, ми, скоріш за все, пройдемо зиму", – запевнив глава федерального уряду.

Шольц пояснив, що в разі повної відмови від російського газу ситуація в Німеччині буде надто складною, але це не означає, що Берлін не повинен шукати альтернативні джерела блакитного палива – приміром, скраплений природний газ чи поставки через південь Європи.

Так, у четвер Німеччина оголосила, що зафрахтує додатковий плавучий термінал для імпорту зрідженого природного газу, окрім чотирьох, які вона вже встановила, щоб спробувати замінити газопостачання з Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що Берлін не може покладатися на постачання газу з Росії через газопровід "Північний потік" цієї зими.

"Газпром" припинив поставки в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з середи. У Європі зростають очікування, що ці поставки будуть використані як спосіб тиснути на ЄС через санкції.

Теми: ШольцНімеччинагазРосія
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