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Радбез ООН у вересні проведе три засідання щодо України

"Європейська правда"Четвер, 1 вересня 2022, 23:43

Франція, яка у вересні головуватиме в Раді Безпеки ООН, запланувала провести три засідання у зв’язку із ситуацією в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на пресконференції в четвер заявив постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів’єр.

"Уранці 22 вересня міністерка закордонних справ Франції (Катрін Колонна) буде головувати на міністерському засіданні Ради Безпеки ООН щодо України, головною темою якої буде безкарність і справедливість", – зазначив дипломат.

Він пізніше уточнив, що засідання "стосуватиметься усіх параметрів української кризи".

Міністерська зустріч Радбезу ООН відбувається на рівні глав зовнішньополітичних відомств – таким чином, на ній мають бути присутніми Дмитро Кулеба та Сєрґєй Лавров.

Рів’єр додав, що 7 вересня відбудеться інше засідання Ради Безпеки ООН, присвячене примусовому переміщенню людей в Україні. Його організують за запитом Сполучених Штатів Америки та Албанії.

Постпред Франції при ООН також прокоментував інформацію про скликане Росією засідання Радбезу щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції.

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"Так, Росія справді звернулася щодо цього питання, і схоже, що ми таки зберемося для цього на початку наступного тижня. Умови цього засідання ще мають бути визначені, але якщо воно відбудеться, то ми попросимо (генерального директора МАГАТЕ Рафаеля) Гроссі прозвітувати щодо результатів його місії", – зазначив Рів’єр.

Вранці 1 вересня місія МАГАТЕ вирушила з Запоріжжя до АЕС в тимчасово окупованому Росією Енергодарі, попри повідомлення про інтенсивний обстріл міста.

Після цього генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що команда МАГАТЕ збереже присутність на Запорізькій АЕС.

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Теми: ООН
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