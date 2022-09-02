Доба на Сумщині: Понад 100 прильотів від росіян, є руйнування
П'ятниця, 2 вересня 2022, 00:36
На Сумщині 1 вересня було понад 100 прильотів від росіян - зі ствольної артилерії, мінометів та РСЗВ.
Джерело: голова ОДА Сумщини Дмитро Живицький
Деталі: Загалом росіяни обстріляли території Краснопільської, Новослобідської, Зноб-Новгородської, Есманської та Кириківської громад, здійснивши 7 обстрілів.
Живицький уточнює, що постраждалих не було, але є руйнування: внаслідок обстрілу пошкоджено два автомобілі, гараж та житловий будинок у Майському Киріківської громади.
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