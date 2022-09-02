Корабель з кукурудзою з України сів на мілину і заблокував рух Босфором

Вантажне судно Lady Zehma, що перевозило понад 3 тисячі тонн кукурудзи з України, сіло на мілину, призупинивши судноплавство в протоці Босфор.

Джерело: губернаторство Стамбула, Стамбульський спільний координаційний центр (JCC), який контролює "зернову" угоду та включає представників ООН, Росії, України та Туреччини, у коментарі Reuters

Деталі: Судно кинуло якір у бухті Бебек близько 21:00. Зазначається, що у Lady Zehma відмовило стерно. У зв'язку з несправністю на місце події було негайно відправлено команди Головного управління берегової безпеки, рятувальних буксирів та катерів та команди берегової охорони.

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В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Раніше цього тижня JCC повідомив, що Lady Zehma отримала дозвіл відправитися з Чорноморська до Равенни, Італія, з 3 тисячами тонн кукурудзи.