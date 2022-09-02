ОК "Південь": ЗСУ знищили п'ять російських складів і вдарили по переправі

ЗСУ на півдні знищили 5 російських складів боєприпасів в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах, також уражені пункт управління безпілотниками в районі Правдиного та поромна переправа біля Козацького.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Ворожі сили зменшились на 102 росіянина, 6 танків, гаубицю "Мста-Б", реактивну систему залпового вогню "Град", мобільний 120-ти мм міномет, 8 одиниць авто-бронетехніки.

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Зазначається, що тричі протягом дня російські винищувачі та штурмовики завдали ударів по наших позиціях в Бериславському район, без втрат. Натомість, одному зі штурмовиків завдали ураження. Результати дорозвідуються.

ППО також знищило ракету повітряного базування з винищувача Су-35, яку росіяни випустили по Березнегуватській громаді на Миколаївщині.

Загалом наша авіація завдала 18 ударів по командних і опорних пунктах, по складах з боєприпасами і пально-мастильними матеріалами та по логістично-транспортних потужностях. Зазначається, що "ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано низку вогневих завдань по 9 пунктах управління, 2 поромних переправах, 2 пунктах управління безпілотниками, по засобах протиповітряної оборони та по скупченню ворога". Триває вогневий контроль над Антонівським, Каховським та Дар’ївським мостами.