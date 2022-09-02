Росіяни обстріляли Харків, є ушкодження — мер
П'ятниця, 2 вересня 2022, 06:15
Росіяни вдарили по Холодногірському району Харкова, попередньо без жертв.
Джерело: мер міста Ігор Терехов
Деталі: Однак зазначається, що чотири автомобілі зазнали ушкоджень.
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Оновлено: Згодом Терехов повідомив, що внаслідок ранкового обстеження території в Холодногірському районі поліція говорить про приліт ракети С-300.
Окрім чотирьох автомобілів пошкоджено, два інфраструктурні об'єкти. Про жертв інформації немає.