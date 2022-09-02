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Росіяни обстріляли Харків, є ушкодження — мер

Анастасія КалатурП'ятниця, 2 вересня 2022, 06:15
Росіяни обстріляли Харків, є ушкодження — мер
ФОТО: t.me/ihor_terekhov

Росіяни вдарили по Холодногірському району Харкова, попередньо без жертв.

Джерело: мер міста Ігор Терехов

Деталі: Однак зазначається, що чотири автомобілі зазнали ушкоджень.

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Оновлено: Згодом Терехов повідомив, що внаслідок ранкового обстеження території в Холодногірському районі поліція говорить про приліт ракети С-300.

Окрім чотирьох автомобілів пошкоджено, два інфраструктурні об'єкти. Про жертв інформації немає.

Теми: ХарківвійнаРосія
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