Росіяни вдарили з "Градів" по Нікопольському району: поранений чоловік

Вночі 2 вересня російські війська обстріляли з "Градів" Нікопольський район Дніпропетровської області – одна людина отримала поранення.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "У Червоногригорівській громаді поранений 56-річний чоловік. Він намагався врятуватися від обстрілів – їхав з села. Ворожий снаряд поцілив поряд з машиною. Чоловік у лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості".

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Фото з Telegram резніченка

Деталі: Також від російської атаки постраждали два села Червоногригорівської громади: один будинок знищений, ще 16 – понівечені.

Фото з Telegram резніченка

Обстрілом зачепило приміщення місцевого ліцею, автівки, газогони та лінії електропередач.

Наразі без світла залишилися понад 2 000 людей, без води – май же 5 000. На місці уже працюють аварійні бригади.



В інших районах області ніч минула без обстрілів.