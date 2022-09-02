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Росіяни вдарили з "Градів" по Нікопольському району: поранений чоловік

Ірина БалачукП'ятниця, 2 вересня 2022, 07:59
ФОТО З TELEGRAM РЕЗНІЧЕНКА

Вночі 2 вересня російські війська обстріляли з "Градів" Нікопольський район Дніпропетровської області – одна людина отримала поранення.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "У Червоногригорівській громаді поранений 56-річний чоловік. Він намагався врятуватися від обстрілів – їхав з села. Ворожий снаряд поцілив поряд з машиною. Чоловік у лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості". 

 
Фото з Telegram резніченка

Деталі: Також від російської атаки постраждали два села Червоногригорівської громади: один будинок знищений, ще 16 – понівечені. 

 
Фото з Telegram резніченка

Обстрілом  зачепило приміщення місцевого ліцею, автівки, газогони та лінії електропередач. 

Наразі без світла залишилися понад 2 000 людей, без води – май же 5 000. На місці уже працюють аварійні бригади.

В інших районах області ніч минула без обстрілів.  

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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