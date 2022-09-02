Росія втратила на війні проти України більше 2 тисяч танків і майже 49 тисяч вояк – Генштаб
П'ятниця, 2 вересня 2022, 09:17
Станом на 191-й день повномасштабного вторгнення Росії втрати окупантів на війні в Україні становлять – 48 700 військових, 2 009 танків та 1 126 артилерійських систем.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 2.09 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 48 700 (+350) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 009 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 366 (+21) од,
- артилерійських систем – 1 126 (+11) од,
- РСЗВ – 289 (+2) од,
- засобів ППО – 153 (+0 од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 205 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 853 (+2) од,
- крилатих ракет – 198 (+2) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 247 (+8) од,
- спеціальної техніки – 105 (+1) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.