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Британська розвідка вказала на неефективність військових навчань РФ у контексті війни проти України

"Європейська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 09:20

Британська розвідка заявила, що російські військово-стратегічні навчання не змогли забезпечити здатність армії РФ проводити широкомасштабні, складні операції.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Як зазначається, на півдні України тривають запеклі бої, зокрема обстріли в Енергодарському районі поблизу окупованої Росією Запорізької АЕС.

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Крім того, незважаючи на війну в Україні, 1 вересня російські військові розпочали щорічні Спільні стратегічні навчання "Восток 22", які стали кульмінацією навчального року.

"Росія публічно заявляла, що в них візьмуть участь 50 000 військових, однак навряд чи цього року буде активно залучено більше 15 000 військовослужбовців. Це близько 20% сил, які брали участь в останніх навчаннях "Восток" у 2018 році" - йдеться в огляді.

"Військові дії Росії в Україні показали, що російські військово-стратегічні навчання, такі як "Восток", не змогли підтримувати здатність військових проводити широкомасштабні, складні операції" - стверджує британська розвідка.

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У Міноборони Британії зазначають, що подібні заходи мають суворий сценарій, не заохочують до ініціативи і спрямовані насамперед на те, щоб справити враження на російських лідерів і міжнародну аудиторію.

Як повідомлялося, США проводили з Україною "військові ігри" перед контрнаступом на півдні.

Теми: РосіявійнарозвідкаВелика Британія
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