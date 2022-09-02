Британська розвідка вказала на неефективність військових навчань РФ у контексті війни проти України
Британська розвідка заявила, що російські військово-стратегічні навчання не змогли забезпечити здатність армії РФ проводити широкомасштабні, складні операції.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.
Як зазначається, на півдні України тривають запеклі бої, зокрема обстріли в Енергодарському районі поблизу окупованої Росією Запорізької АЕС.
Крім того, незважаючи на війну в Україні, 1 вересня російські військові розпочали щорічні Спільні стратегічні навчання "Восток 22", які стали кульмінацією навчального року.
"Росія публічно заявляла, що в них візьмуть участь 50 000 військових, однак навряд чи цього року буде активно залучено більше 15 000 військовослужбовців. Це близько 20% сил, які брали участь в останніх навчаннях "Восток" у 2018 році" - йдеться в огляді.
"Військові дії Росії в Україні показали, що російські військово-стратегічні навчання, такі як "Восток", не змогли підтримувати здатність військових проводити широкомасштабні, складні операції" - стверджує британська розвідка.
У Міноборони Британії зазначають, що подібні заходи мають суворий сценарій, не заохочують до ініціативи і спрямовані насамперед на те, щоб справити враження на російських лідерів і міжнародну аудиторію.
Як повідомлялося, США проводили з Україною "військові ігри" перед контрнаступом на півдні.