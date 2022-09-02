Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британська розвідка вказала на неефективність військових навчань РФ у контексті війни проти України

"Європейська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 09:20

Британська розвідка заявила, що російські військово-стратегічні навчання не змогли забезпечити здатність армії РФ проводити широкомасштабні, складні операції.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Як зазначається, на півдні України тривають запеклі бої, зокрема обстріли в Енергодарському районі поблизу окупованої Росією Запорізької АЕС.

Крім того, незважаючи на війну в Україні, 1 вересня російські військові розпочали щорічні Спільні стратегічні навчання "Восток 22", які стали кульмінацією навчального року.

"Росія публічно заявляла, що в них візьмуть участь 50 000 військових, однак навряд чи цього року буде активно залучено більше 15 000 військовослужбовців. Це близько 20% сил, які брали участь в останніх навчаннях "Восток" у 2018 році" - йдеться в огляді.

"Військові дії Росії в Україні показали, що російські військово-стратегічні навчання, такі як "Восток", не змогли підтримувати здатність військових проводити широкомасштабні, складні операції" - стверджує британська розвідка.

У Міноборони Британії зазначають, що подібні заходи мають суворий сценарій, не заохочують до ініціативи і спрямовані насамперед на те, щоб справити враження на російських лідерів і міжнародну аудиторію.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, США проводили з Україною "військові ігри" перед контрнаступом на півдні.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: РосіявійнарозвідкаВелика Британія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський знову зібрав ставку головнокомандувача: Ми всі побачимо рішення

Єврокомісія: "Газпром" бреше про поломку на "Північному потоці"

Байден просить Конгрес схвалити виділення ще $11,7 млрд Україні

Росія повністю зупинила постачання газу "Північним потоком" через "несправність"

У Росії відреагували на розпуск Зеленським ТКГ: "Поставив хрест" на переговорах

Перші результати: САП і НАБУ оголосили 8 підозр за 13 мільярдів збитків "Укрнафті"

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Росія
Росія втратила на війні проти України більше 2 тисяч танків і майже 49 тисяч вояк – Генштаб
Більше половини німців підтримують санкції проти РФ
В Мелітополі знову "бавовна": ЗСУ вдарили по російському складу
Останні новини
23:07
Мін’юст тепер перевірятиме ділову репутацію покупців ЗМІ
23:06
фотоДо Польщі прибув американський бомбардувальник B-52
22:58
Пожежа, що почалася на Сумщині через обстріл, перекинулася на Росію – Живицький
22:45
Президент і міністр оборони Латвії закликали НАТО надати Україні танки і літаки
22:44
Міноборони РФ пропонує роздавати землю в Криму за "заслуги" на війні в Україні
22:36
Мінсоцполітики хоче полегшити призначення субсидій на комуналку для ВПО
22:35
Окупанти застрелили двох дітей, дружину та батьків: історія трагедії 28-річного поліцейського з Херсонщини
22:28
Під час візиту місії МАГАТЕ російських військових вивели з території ЗАЕС – Ґроссі
22:19
Голова Нікопольського району: На протилежному березі поменшало окупантів
22:03
Гендиректор МАГАТЕ: На ЗАЕС ми побачили все, нами не маніпулюють
Усі новини...