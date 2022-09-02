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У Криму помітили колону російської військової техніки

Альона Мазуренко П'ятниця, 2 вересня 2022, 09:48

У Криму на трасі "Таврида" помітили велику колону російської військової техніки, що рухалася від Керченського мосту у бік материкової частини України.

Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на очевидців

Деталі: Колону російських військових вантажівок було зафіксовано на ділянці траси між селом Фонтан Ленінського району та поворотом на смт Леніно.

За словами очевидців, вантажівки, переважно марки "УРАЛ", їхали у супроводі автомобілів російської державтоінспекції з проблисковими маячками.

Нагадаємо:

  • 27 серпня на Керченському мосту помітили колону автомобілів із російськими військовослужбовцями із "добровольчих батальйонів". Їх перекидають на материкову частину України.
  • Також на мосту у напрямку Криму помітили ешелон із важкою військовою технікою Росії.

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Теми: КримзброяРосіявійна
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