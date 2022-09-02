Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шмигаль закликав Німеччину і США до постачання бойових танків Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 10:05

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перед візитом до Німеччини закликав федеральний уряд постачати українським військовим бойові танки, щоб відбивати російських нападників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

"Нам потрібна зміна філософії поставок озброєнь. Під цим я маю на увазі: сучасні бойові танки також повинні бути поставлені", – сказав Шмигаль.

Реклама:

"Ми очікуємо, що США поставлять нам свої танки "Абрамс", а Німеччина – "Леопард-2". Це ті сучасні танки, які потрібні Україні на полі бою", – заявив він.

У суботу Шмигаля очікують у Берліні. У неділю його прийме канцлер Олаф Шольц у Канцелярії. Він є найбільш високопоставленим українським політиком, який відвідає Берлін з початку російської загарбницької війни.

Після початкових вагань Німеччина за останні місяці поставила в Україну низку важкого озброєння: десять важких артилерійських установок типу Panzerhaubitze 2000, 15 зенітних установок, три реактивні системи залпового вогню та три броньовані евакуаційні машини.

ВІДЕО ДНЯ

"Німеччина досягла величезного прогресу в питанні підтримки України зброєю", – сказав Шмигаль. За його словами, спочатку поставляли тільки засоби захисту або шоломи, сьогодні це найсучасніша зброя.

"Але, звичайно, ми хочемо отримати більше зброї та обладнання якомога швидше", – заявив він.

Прямі поставки сучасних бойових танків і БМП для Шольца досі залишаються табу. Жодна інша країна НАТО досі не передала Україні такі системи озброєння.

Раніше у правлячій коаліції Німеччини виступили за прямі поставки танків Україні.

Україна вже кілька місяців намагається отримати бойові танки західного зразка, однак поки що не отримала згоди на це від держав-партнерів.

Теми: Шмигаль Німеччиназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Шмигаль
Шмигаль просить МОЗ вивчити питання безрецептурного продажу препаратів екстреної контрацепції
Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску
Україна модернізує інфраструктуру з Румунією, щоб збільшити обсяги експорту – Шмигаль
Останні новини
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
Усі новини...
Реклама: