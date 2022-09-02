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Шмигаль закликав Німеччину і США до постачання бойових танків Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 10:05

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перед візитом до Німеччини закликав федеральний уряд постачати українським військовим бойові танки, щоб відбивати російських нападників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

"Нам потрібна зміна філософії поставок озброєнь. Під цим я маю на увазі: сучасні бойові танки також повинні бути поставлені", – сказав Шмигаль.

"Ми очікуємо, що США поставлять нам свої танки "Абрамс", а Німеччина – "Леопард-2". Це ті сучасні танки, які потрібні Україні на полі бою", – заявив він.

У суботу Шмигаля очікують у Берліні. У неділю його прийме канцлер Олаф Шольц у Канцелярії. Він є найбільш високопоставленим українським політиком, який відвідає Берлін з початку російської загарбницької війни.

Після початкових вагань Німеччина за останні місяці поставила в Україну низку важкого озброєння: десять важких артилерійських установок типу Panzerhaubitze 2000, 15 зенітних установок, три реактивні системи залпового вогню та три броньовані евакуаційні машини.

"Німеччина досягла величезного прогресу в питанні підтримки України зброєю", – сказав Шмигаль. За його словами, спочатку поставляли тільки засоби захисту або шоломи, сьогодні це найсучасніша зброя.

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"Але, звичайно, ми хочемо отримати більше зброї та обладнання якомога швидше", – заявив він.

Прямі поставки сучасних бойових танків і БМП для Шольца досі залишаються табу. Жодна інша країна НАТО досі не передала Україні такі системи озброєння.

Раніше у правлячій коаліції Німеччини виступили за прямі поставки танків Україні.

Україна вже кілька місяців намагається отримати бойові танки західного зразка, однак поки що не отримала згоди на це від держав-партнерів.

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Теми: Шмигаль Німеччиназброя
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