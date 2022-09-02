Київ затягнуло димом, повітря дуже забруднене

Станом на ранок 2 вересня у Києві спостерігається сильна задимленість – рівень забрудненості повітря дуже високий на правому березі та середній на лівому.

Джерело: ДСНС у Telegram, сайт Київської міської державної адміністрації, saveecobot.com

Дослівно ДСНС: "Зараз у Києві спостерігається сильне задимлення повітря. Це спричинене пожежею у Київській області. У с. Соснівка Вишгородського району триває ліквідація 1 осередку торф’яної пожежі. Ця ситуація ускладнюється сезонним явищем – метеорологічною димкою".

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Деталі: У КМДА додали, що рівень забрудненості повітря у столиці дуже високий на правому березі та середній на лівому. Радіаційний фон у всьому місті – у нормі.

Зокрема, дуже високий рівень забрудненості повітря станом на 8 ранку зафіксували на стаціонарних пунктах моніторингу на вулицях Турівській, 28, Щусєва, 20, високий рівень – на проспекті Правди, 64-Г, середній рівень забрудненості – на вулиці Харківське шосе, 7/1.

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У КМДА зазначили, що причиною погіршення стану повітря є пожежі у Київській області, зокрема у Вишгородському, Бориспільському та Обухівському районах.

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До поліпшення ситуації зі станом повітря жителям Києва та області рекомендують:

закрити вікна вдома;

не виходити зайвий раз на вулицю;

пити більше води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

У ДСНС закликали мешканців зберігати спокій і наголосили, що ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована.