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У Босфорі зняли з мілини судно з українським зерном, через яке зупиняли рух протокою

"Європейська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 10:35

Вантажне судно, що перевозило 3307 тонн кукурудзи з України, відбуксирували на якірну стоянку в Стамбулі в п’ятницю після того, як воно ненадовго сіло на мілину.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Турецька державна телерадіокомпанія TRT Haber повідомила, що рух у протоці Босфор було відновлено після того, як його зупинили через 173-метровий корабель Lady Zehma, який сів на мілину через несправність керма.

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Судноплавне агентство Tribeca повідомило, що буксирно-рятувальна операція Lady Zehma почалася пізно у четвер, а судно кинуло якір у районі південної стоянки Босфору в ніч на п’ятницю

Як повідомили в офісі губернатора Стамбула, в результаті інциденту ніхто не постраждав. За даними очевидців і Refinitiv Eikon, під час посадки на мілину носова частина судна була приблизно за 150 метрів від берега в жвавому районі Бебек.

У Стамбульському спільному координаційному центрі (JCC), який контролює угоду та включає представників ООН, Росії, України та Туреччини, Reuters повідомили, що судно "застрягло на мілині під час проходження з протоки", і турецька сторона провела екстрену операцію.

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Раніше цього тижня JCC повідомила, що Lady Zehma отримала дозвіл відправитися з українського порту Чорноморськ до італійської Равенни з 3000 тоннами кукурудзи.

Станом на середу в рамках угоди з України було експортовано близько 1,55 мільйона тонн зерна та іншого продовольства, а також здійснено 139 вхідних і вихідних рейсів.

Подібні інциденти рідко трапляються у мальовничій протоці Босфор, яка розділяє найбільше місто Туреччини та з’єднує Чорне море з Мармуровим, а потім із Середземним.

Теми: зернотранспортТуреччинаЧорне море
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