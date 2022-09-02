Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ знищили склад із паливно-мастильними матеріалами окупантів на Харківщині – Синєгубов

Ірина БалачукП'ятниця, 2 вересня 2022, 11:11

Українські захисники знищили російський склад із паливно-мастильними матеріалами у Куп'янському районі Харківської області.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "ЗСУ успішно знищили склад із паливно-мастильними матеріалами у Куп'янському районі. Кількість знищеної техніки та особового складу уточняється".

Деталі: Голова ОВА додав, що українські бійці тримають позиції на всіх напрямках, хоч окупанти і завдають постійних ударів.

За словами Синєгубова, цієї ночі росіяни завдали ракетних ударів по Харкову – прилетіло у Холодногірському районі. Постраждалих немає.

За попередніми даними, росіяни випустили ракети комплексу С-300.

Дві ракети влучили в землю, пошкоджені приміщення, зокрема спорткомплекс та автомобілі. На місцях влучань працюють правоохоронці та фіксують злочини росіян.

ВІДЕО ДНЯ

По області окупанти наносили артилерійські удари по Харківському, Ізюмському, Богодухівському, Чугуївському районах – пошкоджені приватні домоволодіння, виникали пожежі на відкритих територіях.

У результаті обстрілу Харківського району загинув 63-річний чоловік.

Також за добу госпіталізували 3 жінок 47, 66 та 39 років в Ізюмському районі. 

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Харківська областьвійнаЗбройні сили
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський знову зібрав ставку головнокомандувача: Ми всі побачимо рішення

Єврокомісія: "Газпром" бреше про поломку на "Північному потоці"

Байден просить Конгрес схвалити виділення ще $11,7 млрд Україні

Росія повністю зупинила постачання газу "Північним потоком" через "несправність"

У Росії відреагували на розпуск Зеленським ТКГ: "Поставив хрест" на переговорах

Перші результати: САП і НАБУ оголосили 8 підозр за 13 мільярдів збитків "Укрнафті"

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Харківська область
Оборонці Харківщини відмінусували російську САУ "Акація" з екіпажем і БК
Нова Каховка: окупанти пропонують батькам 2 тисячі рублів, щоб дітей відпускали в русифіковані школи
Поблизу кордону з Росією українські воїни знищили російську САУ
Останні новини
00:44
Держдеп США схвалив продаж зброї Тайваню на понад мільярд доларів
23:53
У Франції прагнуть до початку зими запустити всі ядерні реактори
23:43
Кабмін хоче стягнути активи ексглави МВС часів Януковича
23:24
Глава регулятора Німеччини – про несправність "Північного потоку": тепер усе залежить від кожного
23:07
Мін’юст тепер перевірятиме репутацію покупців ЗМІ
23:06
фотоДо Польщі прибув американський бомбардувальник B-52
22:58
Пожежа, що почалася на Сумщині через обстріл, перекинулася на Росію – Живицький
22:45
Президент і міністр оборони Латвії закликали НАТО надати Україні танки і літаки
22:44
Міноборони РФ пропонує роздавати землю в Криму за "заслуги" на війні в Україні
22:36
Мінсоцполітики хоче полегшити призначення субсидій на комуналку для ВПО
Усі новини...