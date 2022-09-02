ЗСУ знищили склад із паливно-мастильними матеріалами окупантів на Харківщині – Синєгубов

Українські захисники знищили російський склад із паливно-мастильними матеріалами у Куп'янському районі Харківської області.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "ЗСУ успішно знищили склад із паливно-мастильними матеріалами у Куп'янському районі. Кількість знищеної техніки та особового складу уточняється".

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Деталі: Голова ОВА додав, що українські бійці тримають позиції на всіх напрямках, хоч окупанти і завдають постійних ударів.

За словами Синєгубова, цієї ночі росіяни завдали ракетних ударів по Харкову – прилетіло у Холодногірському районі. Постраждалих немає.

За попередніми даними, росіяни випустили ракети комплексу С-300.

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Дві ракети влучили в землю, пошкоджені приміщення, зокрема спорткомплекс та автомобілі. На місцях влучань працюють правоохоронці та фіксують злочини росіян.

По області окупанти наносили артилерійські удари по Харківському, Ізюмському, Богодухівському, Чугуївському районах – пошкоджені приватні домоволодіння, виникали пожежі на відкритих територіях.

У результаті обстрілу Харківського району загинув 63-річний чоловік.

Також за добу госпіталізували 3 жінок 47, 66 та 39 років в Ізюмському районі.