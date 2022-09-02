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Зенітники збили російський безпілотник "Картограф" над Миколаївщиною

Валентина РоманенкоП'ятниця, 2 вересня 2022, 11:53
фото Повітряних сил

Зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил збив ворожий безпілотник у Миколаївській області.

Джерело: пресслужба Повітряних сил ЗСУ

Деталі: 2 вересня близько 09.00 години у небі над Миколаївщиною, зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил ліквідував російський безпілотник "Картограф", що входить до сімейства багатоцільових безпілотних комплексів "Птеро".

На оприлюднених повітряниками фотографіях видно камеру з 12-ма об’єктивами, призначеними для створення планів місцевості.

 

У Повітряних силах нагадують, що російські окупанти майже щодня намагаються проводити повітряну розвідку півдня країни, активно задіюючи БпЛА оперативно-тактичного рівня різних модифікацій.

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