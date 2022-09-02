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"Бавовнятко" завітало до Кремінної – Гайдай

"Українська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 12:04
Бавовнятко завітало до Кремінної – Гайдай
Кремінна на Луганщині, скрін з карти

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що нещодавно в окупованому росіянами місті Кремінна на Луганщині була "бавовна", однак не уточнив деталей. 

Джерело: Гайдай в Telegram

Пряма мова: "Днями "Бавовнятко" завітало і до Кремінної – про кількість орків на концерті у кобзона скоро буде повідомлено. Не буде спокою окупантам: бази знищуються, склади знищуються, командні пункти та казарми знищуються".

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Деталі: Очільник ОВА додав, що відмінна робота наших захисників та партизанів вкотре відтерміновує плани росіян. Зокрема, на його думку, "бавовна" змушує росіян змінити плани щодо "референдумів" на тимчасово окупованих територіях – найближчим часом їх не буде.  

Оновлено о 13:25: Гайдай натякнув, що у місті Кремінна втретє вразили окупантів: "люди кажуть, шо Кремінна втретє. Як пороблено в тої русні…"

Теми: Луганська областьвибухвійна
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